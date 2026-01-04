ABEMAの人気バラエティ番組『愛のハイエナ』が帰ってきた。

本シリーズは、“愛に飢えたハイエナ”となったニューヨークとお笑いコンビ・さらば青春の光の4名が、“愛”をテーマに人間の“欲望”をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく、遠慮を知らないドキュメントバラエティ。

最新シリーズ『愛のハイエナ season5』では、看板企画「山本裕典、ホストになる。」の新章「最強カリスマ集団衝突編」が開幕。これまでホストとしての経験を積んできた山本が、“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、全国に展開するホストクラブブランド「エルコレ」内にて、12年連続で売上No.1を誇ってきた一方で、今年に入って営業不振が続く店舗・Leoの改革に挑むといった内容になっている。

その課題について、軍神は「ここは強いんだけど、みんなバラバラ……」と発言。それゆえ、売り上げがどんどん下がってきているのだそうだ。それを今回まとめるのが、山本だという。ちなみに、Leoに在籍している平良翔太には軍神が現役時代、一度も勝てなかったそう。「エルコレ」在籍ホスト1700人の頂点なのだ。

実際、初回接客の結果、最初に山本が席についた歯医者姫の指名を勝ち取ったのは平良。これには山本も「だりぃ」と意気消沈。しかもヘルプとしてつくも、イマイチホストに受け入れられないという屈辱的な夜を過ごした。

しかし、その悔しさをバネに最初の1組目以外4組の飲み直しをゲット。しかし、シャンパンコールでは、煽り煽られ、暴言を吐きまくり「番組降りていい？」と怒りを露わにするという一面を見せた。

果たして、今までのように今回の主戦場・Leoの面々と仲良くできるのだろうか。今後注目だ。

番組の後半では、こちらも人気企画「ピュアな恋しちゃダメですか？（以下、「ピュア恋」）」の最新シリーズ、第6弾も放送。同シリーズは、セクシー女優が本気で恋人探しに挑むといった内容。

今回参加したのは、誰にも受け入れてもらえないのが悩みの23歳わかな、女優が恋愛の弊害になっている22歳すず、女優になって人生の半分を捨てたという26歳わか、男性からの気軽な誘いに乗ってしまうまおの4人。男性参加者4名をめぐって、2日間恋と向き合うという内容だ。気になる男性参加者はインフルエンサー、経営者、パーソナルトレーナー、フィットネスモデルと職業もさまざま。

早速4人ずつ2チームに分かれて、バナナボートに乗るイベントもあり、序盤から恋が加速していた。さらに、後半では結婚願望について話し合うなど、深い話をしているカップルもあり。次週は女性陣から気になる男性へブレスレットを渡すというイベントも発生する模様。果たして、どのような展開が待っているのか、こちらも見逃せなさそうだ。

（文＝於ありさ）