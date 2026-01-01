Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡¢¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡ÙÆÃÅµ¤ÎMV³Ú¶Ê·èÄê¡£¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¸ø³«¡õ¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼3¶ÊÇÛ¿®³«»Ï¤â
Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¥é¥¤¥ÖBlu-ray¡ØALDEA Bar at Tokyo 2025¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÆÃÅµMVÁ´7¶Ê¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥È¥ì¡¼¥é¡¼±ÇÁü¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜÊÔ¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯7·î13Æü¤ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâ¡ÖCOTTON CLUB¡×¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡ãALDEA Bar at Tokyo 2025¡ä¤Î´ÔÎñ60ºÐ¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¸ø±é¤òÁ´¶Ê¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼JAZZ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡¢¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¡¢¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡¢¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¡¢¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡¢¡ÖDays -JAZZ-¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¶Ê¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿Á´10¶Ê¡£
¤½¤ó¤Ê¥é¥¤¥ÖBlu-ray¤Î³Æ2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¤ÎÆÃÅµ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëMV¤¬°Ê²¼¤Î7¶Ê¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡Days -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú42nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
02.APPETITE -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú34th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
03.Æó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú26th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
04.¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú10th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
05.·î²Ú -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú30th¥·¥ó¥°¥ë¡Û¡¡
06.I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡ÊMV¡Ë ¡Ú22nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
07.I hope so -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡Ú21nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI hope so¡Á¥Ð¥é¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Á¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Û
https://www.youtube.com/watch?v=nfhtK-vvids
¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡¡¡¡¡¡¡¢¡
´û¤Ë¼ýÏ¿¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖDays -JAZZ-¡×¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡×¡¢¡ÖI hope so -JAZZ-¡×¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥·¡¼¥ó¤Î±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¼ýÏ¿¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡¢¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡¢¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¡¢¡ÖI MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡×¤Ï¡¢¡ãALDEA Bar at Tokyo 2025¡ä³Æ¸ø±é¤Î±ÇÁü¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÖ¡¢»ç¡¢Çò¡¢¹õ¤ÈÊÑ¸¸¼«ºß¤ËÊÑ¤ï¤ë¡¢ÌÀºÚ¤Î°áÁõ¤Ë¤âÃíÌÜ¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤¿¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×¤Î²»¸»¤âÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¢¡¡ÖÆó¿ÍÀÅ -JAZZ-¡×
ÇÛ¿®¡§https://akinanakamori.lnk.to/Futarishizuka_JAZZPu
¢¡¡ÖAPPETITE -JAZZ-¡×
ÇÛ¿®¡§https://akinanakamori.lnk.to/APPETITE_JAZZPu
¢¡¡Ö·î²Ú -JAZZ-¡×
ÇÛ¿®¡§https://akinanakamori.lnk.to/Gekka_JAZZPu
◾️Blu-ray / DVD¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë
¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¡Ú2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¡ÊBlu-ray¡ÜCD¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ[RED¡ßRED]¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈA¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPZL-90349¡Á50¡¡²Á³Ê¡§17,050 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://akinanakamori.lnk.to/ALDEABar_2025_BOX_A
¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¡Ú2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX¡ÊBlu-ray¡ÜCD¡Ü¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É2ÂÎ[PURPLE¡ßWHITE]¡Ü¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥·¡¼¥ÈB¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPZL-90351¡Á2¡¡²Á³Ê¡§17,050 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://akinanakamori.lnk.to/ALDEABar_2025_BOX_B
£Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¡ÚÄÌ¾ïÈ×»°ÊýÇØBOX¡ÊBlu-ray¡Ü¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPXL-90355¡¡²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://akinanakamori.lnk.to/ALDEABar_2025_BD
¤Ãæ¿¹ÌÀºÚ ¡ØFANCLUB LIVE¡ÖALDEA Bar at Tokyo 2025¡×¡Ù¡ÚÄÌ¾ïÈ×»°ÊýÇØBOX¡ÊDVD¡Ü¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É1Ëç¡Ë¡Û
ÉÊÈÖ¡§WPBL-90693¡¡²Á³Ê¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Í½Ìó¡§https://akinanakamori.lnk.to/ALDEABar_2025_DVD
¢¡¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡ÊDISC 1¡§Blu-ray/DVD¡Ë
¡Î2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâCOTTON CLUB¡Ï
01.Days -JAZZ-¡Ú42nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
02.APPETITE -JAZZ-¡Ú34th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
03.Æó¿ÍÀÅ -JAZZ- ¡Ú26th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
04.¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡Ú10th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
05.¡ã¥á¥É¥ì¡¼¡äÍ½´¶¡Ú8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBITTER AND SWEET¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡Ê¥Õ¥ë²Î¾§¡Ë¡ÁÍÛ±ê¡Ú15th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUNBALANCE+BALANCE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡ÁOH NO, OH YES!¡Ú10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRIMSON¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡Û
06.·î²Ú -JAZZ-¡¡¡Ú30th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
07.I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡Ú22nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
08.I hope so -JAZZ-¡Ú21nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI hope so¡Á¥Ð¥é¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Á¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Û
¢¡ÆÃÅµ±ÇÁü¡¡¢¨¡Ú³Æ2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX (Blu-ray¡ÜCD)¡Û¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡¦¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡×
¡¦¡ÖDays -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡×¡¡
¡¦¡ÖI hope so -JAZZ-¡ÊMV¡Ë¡×
Â¾¼ýÏ¿Í½Äê
¢¨CD¤Ï³Æ2ËçÁÈ´°Á´À¸»º¸ÂÄêBOX (Blu-ray¡ÜCD)¡Û¤Î¤ß¼ýÏ¿
¡ÊDISC 2¡§CD¡Ë¢¨¥é¥¤¥Ö²»¸»
¡Î2025Ç¯7·î13Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦´Ý¤ÎÆâCOTTON CLUB¡Ï
01.Days -JAZZ-¡Ú42nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
02.APPETITE -JAZZ-¡Ú34th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
03.Æó¿ÍÀÅ -JAZZ- ¡Ú26th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
04.¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï -JAZZ-¡Ú10th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
05.¡ã¥á¥É¥ì¡¼¡äÍ½´¶¡Ú8th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBITTER AND SWEET¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡Ê¥Õ¥ë²Î¾§¡Ë¡ÁÍÛ±ê¡Ú15th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØUNBALANCE+BALANCE¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡ÁOH NO, OH YES!¡Ú10th¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRIMSON¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Ë¡Û
06.·î²Ú -JAZZ-¡¡¡Ú30th¥·¥ó¥°¥ë¡Û
07.I MISSED ¡ÈTHE SHOCK¡É -JAZZ-¡Ú22nd¥·¥ó¥°¥ë¡Û
08.I hope so -JAZZ-¡Ú21nd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI hope so¡Á¥Ð¥é¡¼¥É¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡Á¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡Û
¢¡³ÆÀèÃå¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jpÆÃÅµ¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥·¡¼¥È
¡¡¡¢ 3Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁA/B/C)¡¡£¤ 2Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁA/B)
¢¨ÆÃÅµ¥Ê¥·¤Î¥«¡¼¥È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦³ÚÅ·BOOKS¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¯¥ê¥¢¥Ý¡¼¥Á
¢¨¡¢£¤¤È¤â¤ËÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥¡¥¤¥ë(A4¥µ¥¤¥º)
¢¨¡¢£¤¤È¤â¤ËÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Þ¥Û¥µ¥¤¥º¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼(B8¥µ¥¤¥º)
¢¨¡¢£¤¤È¤â¤ËÆ±°ì¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥ª¥ó¥é¥¤¥ó´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯
¡¦HMV¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦À¸¼Ì¿¿(2L¥µ¥¤¥º)
¡¡¡¢ 2Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁD/E)¡¡£¤ 1Ëç(³¨ÊÁD)
¢¨HMV&BOOKS Online´Þ¤à/°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯
¡¦±þ±çÅ¹¡Ä¡¡Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦À¸¼Ì¿¿(2L¥µ¥¤¥º)
¡¡¡¢ 2Ëç¥»¥Ã¥È(³¨ÊÁF/G)¡¡£¤ 1Ëç(³¨ÊÁF)
¢¨ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Ã×¤·¤Þ¤¹
¢¨°ìÉô¼è°·¤¤¤Î¤Ê¤¤Å¹ÊÞ¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ÆÃÅµ¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÄ¾ÀÜ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ø¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
◾️¡ØÃæ¿¹ÌÀºÚ ¥¶¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¡Ù
¢¡º£¤³¤½Ä°¤¤¿¤¤Ì¾¶Ê¤¿¤Á¡£Ãæ¿¹ÌÀºÚ¥ï¡¼¥ë¥É¤Ø¤ÎË×ÆþÂÎ¸³
1982Ç¯¡¢¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê¹ß¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿³Ú¶Ê¤´¤È¤Ë¿·¤¿¤Ê»Ñ¤òÌ¥¤»Â³¤±¡ÈÃæ¿¹ÌÀºÚ¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤ò¼«¿È¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿´õÂå¤Î²ÎÉ±¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¡£º£Ç¯4·î¤è¤ê¡ÖNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×¤ä¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤È¤¤¤Ã¤¿NHK¤Ë»Ä¤ëËÄÂç¤Ê²Î¾§±ÇÁü¤¬4K²è¼Á¤Ë¥¢¥Ã¥×¥³¥ó¥Ð¡¼¥È¤µ¤ì¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÈÈà½÷¤¬ºÌ¤Ã¤¿Ì¾¶Ê¤¬²þ¤á¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ÎNHK±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ÖALDEA BAR AT TOKYO2024¡×¤Î±ÇÁü¤«¤é¤ÎÁª¶Ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«±ÇÁü4¶Ê(¡Ö¶Ø¶è¡×¡¢¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡¢¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡¢¡ÖTANGO NOIR¡×)¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤â·èÄê¡ª²áµî¤«¤é¸½ºß¤Ë»ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î¿ô¡¹¤ò360ÅÙ¸«ÅÏ¤»¤ë¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¦¥à¥É¡¼¥à¤ÇºÆ¸½¤·¡¢Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËË×Æþ¤Ç¤¤ëºîÉÊ¤À¡£¤µ¤é¤ËËÁÆ¬¤Ë¤ÏÈà½÷¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬³§ÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜºî¤ÏÃæ¿¹ÌÀºÚ¤Î²Î¾§±ÇÁü¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë±ÇÁüºîÉÊ¤Ç¤¹¡£À±¶õ¤ä±§Ãè¤Î²òÀâ¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢¡ºîÉÊ³µÍ×¡ÊÁ´²ñ¾ì¶¦ÄÌ¡Ë
´Õ¾ÞÎÁ¶â¡§»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä / °ìÎ§ 3,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡
ÅöÆüÁë¸ýÈÎÇä / °ìÎ§ 3,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾å±Ç»þ´Ö¡§Ìó40Ê¬
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://planetarium.konicaminolta.jp/event/akinanakamori/
¢¡Ãí°Õ
¢¨ºîÉÊ¤ÎÀ¼Á¾åÌ¤½¢³Ø»ù¤ÎÆþ¾ì¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó(¤Ò¤¶¾å´Õ¾ÞÉÔ²Ä/¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍ×¥Á¥±¥Ã¥È)
¢¨ËÜºî¤ÏÆÃÊÌ¾å±Ç¤ËÈ¼¤¤»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä/Áë¸ýÈÎÇä¶¦¤Ë¡¢¾ã¤¬¤¤¼Ô³ä°ú¤ò´Þ¤à³Æ¼ïÁ´¤Æ¤Î³ä°ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¢¨³Æ²ñ¾ì¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ª¤è¤Ó¡¢»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢¨ËÜºî¤ÏÆÃÊÌ¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¿À¸Í²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥È(¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·¡¼¥È)¡×¤ÎÈÎÇä¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó
¢§»öÁ°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¾ðÊó
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î16Æü¡ÊÌÚ¡Ë15»þ00Ê¬¡Á¡¡³Æ²ñ¾ì¤Î12·îËö¤Þ¤Ç¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò°ìÀÆÈÎÇä
¢¨2026Ç¯1·î°Ê¹ß¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2025Ç¯12·î¾å½Ü¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤òÍ½Äê
¢¨´õË¾¤¹¤ë²ñ¾ì/Ëç¿ô¤ò¤ª³Î¤«¤á¤Î¾å¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¹ØÆþ´Ö°ã¤¤¤Ë¤è¤ë¥¥ã¥ó¥»¥ëÉÔ²Ä¡Ë
¢¨Åìµþ²ñ¾ì¤Ï»ØÄêÀÊÈÎÇä¡¢Ê¡²¬/¿À¸Í²ñ¾ì¤Ï¼«Í³ÀÊÈÎÇä
¢¨µ¬ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡ÂèÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥óÈÎÇä¤Ç´°Çä¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÅöÆüÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó
¢¨ÅöÆüÈÎÇä¤Ï¾å±ÇÆüÅöÆü¤Ë³Æ²ñ¾ì¤ÎÈÎÇäÁë¸ý¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÈÎÇä´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢³Æ²ñ¾ì¤Î¾å±Ç³µÍ×¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¢§¥³¥Ë¥«¥ß¥Î¥ë¥¿¥×¥é¥Í¥¿¥ê¥¢TOKYO¡ÊÅìµþ²ñ¾ì¡Ë¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î28Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§¾å±ÇÅöÆü¤Î10»þ30Ê¬¡Á³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç¡Ê»ØÄêÀÊÈÎÇä¡Ë
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://planetarium.konicaminolta.jp/planetariatokyo/access/
¢¡Åìµþ²ñ¾ìÀè¹ÔÈÎÇä¤Î¥°¥Ã¥º¤â¤´ÍÑ°Õ
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬½Ð±é¤·¤¿1983Ç¯¡Á1988Ç¯¤Þ¤Ç6²óÊ¬¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Î²èÁü¤ÇÀ©ºîÍ½Äê
12·î31Æü¤Î¡Ö¹ÈÇò¡×¤À¤±¤ÇÈäÏª¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë°áÁõ¤Ç¤Î¥¢¥¯¥¹¥¿6ÂÎ¤Ï¤É¤ì¤â°µ´¬¡ª
¡¦¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡§Ãæ¿¹ÌÀºÚ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¤Î²èÁü¤òÃæ¿´¤Ë¡¢3Ëç¥»¥Ã¥È¡ß4¼ïÎà¤òÀ©ºîÍ½Äê
¢¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä²Á³ÊÅù¤Î¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤Ï11·îÃæ½Ü¤òÌÜÅÓ¤ËÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¢§Ê¡²¬»Ô²Ê³Ø´Û¥É¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡ÊÊ¡²¬²ñ¾ì¡Ë¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î4Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î11Æü¡ÊÆü¡Ë
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§¾å±ÇÅöÆü¤Î9»þ30Ê¬¡Á³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç¡Ê¼«Í³ÀÊÈÎÇä¡Ë
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.fukuokacity-kagakukan.jp/use/traffic_guide.html
¢§¥Ð¥ó¥É¡¼¿À¸ÍÀÄ¾¯Ç¯²Ê³Ø´Û¥É¡¼¥à¥·¥¢¥¿¡¼¡Ê¿À¸Í²ñ¾ì¡Ë¾å±Ç³µÍ×
¾å±Ç´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î18Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Á2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÅöÆü·ôÈÎÇä¡§·î²ÐÌÚÍË¤Ï14»þ30Ê¬¡Á¡¢¶âÅÚÆüÍË¡Ê½ËÆü´Þ¤à¡Ë¤Ï16»þ00Ê¬¡Á¡¢³Æ¾å±Ç³«»Ï»þ¹ï¤Þ¤Ç(¼«Í³ÀÊÈÎÇä)
¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡§ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ËµºÜ¤Î¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¥¢¥¯¥»¥¹¡§https://www.kobe-kagakukan.jp/info/access
¢§ºîÉÊ»ÈÍÑ³Ú¶Ê
¡Ö¥¹¥í¡¼¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡×¡¡1982Ç¯8·î8ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×
¡Ö¶Ø¶è¡×¡¡1984Ç¯1·î15ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡ÖËÌ¥¦¥¤¥ó¥°¡×¡¡1984Ç¯1·î29ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡Ö¾þ¤ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤èÎÞ¤Ï¡×¡¡1985Ç¯1·î6ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡Ö¥ß¡¦¥¢¥â¡¼¥ì[Meu amor éŽ¥Ž¥Ž¥]¡×¡¡1985Ç¯4·î21ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¥ä¥ó¥°¡×
¡ÖDESIRE-¾ðÇ®-¡×¡¡1986Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¡¡¡ÖÂè37²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×
¡ÖTANGO NOIR¡×¡¡1987Ç¯2·î8ÆüÊüÁ÷¡¡NHK¡Ö¥ä¥ó¥°¥¹¥¿¥¸¥ª101¡×¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«
¡ÖÆñÇËÁ¥¡×¡¡1987Ç¯12·î31ÆüÊüÁ÷¡¡¡ÖÂè38²óNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡×
¡ÖTATTOO -JAZZ-¡×¡¡ALDEA Bar at Tokyo 2024¡¡
Â¾¡¢Á´10¶Ê¡¡¡¡
¢¨¸ø¼°YouTubeÌ¤¸ø³«¤Ï¡¢¾å±Ç³«»Ï¤Î11·î28Æü»þÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
