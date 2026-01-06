女性の双子大食い系YouTuberとして知られるはらぺこツインズが、1月2日に新年一発目の《【大食い】お餅74個使って巨大お雑煮を食べる！【MUKBANG】【大胃王】》と題された動画をアップしたが、その内容が波紋を呼んでいる。

「動画では新年のあいさつに続いて、1人5キロのお雑煮を食べる様子が映し出されました。素材はお餅がそれぞれ37個、小松菜が2袋ずつ入ったものです。味付けはこうじ味噌でした。大量のお餅が入っているため、5〜6個合体したものも見られました。最後は汁まですべて飲み干しています」（スポーツ紙記者）

12月30日にアップした “20人前の年越し鴨南蛮そば” を2人で食べた動画に続く、季節の風物詩にまつわる内容となった。コメント欄では新年のあいさつを兼ねた好意的なものが大半ながら、なかには憂慮の声も聞かれる。

《体調悪いなら配信、テレビに出ないほうがいい。どういう目で見ればいいんですか？》

《普通に美味しく食べ物に感謝して食べて笑顔に慣れればいいいから普通でいいと思うよ。病んでまですることではないと想います》

こうした声が聞かれる理由を放送作家が語る。

「はらぺこツインズさんは、2025年10月、姉妹ともに体調不良が続いているため、一時的な活動休止を宣言しました。大食いが原因で体を壊したのではないかと取りざたされましたが、11月のYouTube動画で大食いのせいではないと反論。妹のあこさんは『むしろ大食いしていたときのほうが体調がよかった』とも話しました」

病名を告白したあと、12月9日には復活動画として大量のコストコのお寿司を完食。その後、パンケーキ72枚、クラムチャウダーパスタ20キロ、焼肉3キロなどに挑戦している。

「動画はコンスタントにアップされており、はらぺこツインズさんとしては回復をアピールしたいのかもしれません。しかし、一度病気を公表してしまった以上、以前のようなイメージで見られない視聴者が多いのも確かです。

はらぺこツインズさんは “食べ続ける” ことでイメージ回復を目指したいのかもしれませんが、その姿をむしろ痛々しいと感じてしまう視聴者もいるので、バランスの調整が難しいところです」（同）

女性大食い系のYouTuberでは、昨年末、とぎもちが動画内で食べ物を吐き出すような場面が映り込み波紋を呼んだ。はからずも大食いの “闇” がクローズアップされている現状も、厳しい反応が出た原因なのかもしれない。