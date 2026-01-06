1月9日放送スタート！脚本・監督：阪元裕吾／主演：中島歩＆草川拓弥ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」 “理容室”を舞台に繰り広げられる新感覚アクションコメディー！「友近サスペンス劇場」などを手掛ける話題のクリエーター西井紘輝（フィルムエストTV）演出のОＰ映像を先行公開！ さらに、１・２話ゲストを含む場面写真も公開！

テレ東では、1月9日から、中島歩＆草川拓弥ダブル主演のドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」（毎週金曜深夜24時42分～）を放送します。

本作は、熱狂的なファンを多く抱える「ベイビーわるきゅーれ」シリーズやスマッシュヒットとなった映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督とテレビ東京が、2024年に放送され話題を呼んだ「ベイビーわるきゅーれ エブリデイ！」に続き、2度目のタッグで送る“理容師アクションコメディー“です。舞台となるのは、田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の月白理容室。一見、普通の理容室だが店主の月白司には裏の顔があった―。表の顔は理容師、裏の顔は客が持ってきた表社会では解決できないトラブルを力で解決する裏用師（リヨウシ）。ひょんなことから月白理容室に住み込みで働くことになる元美容師の日暮歩（中島歩）と店主の月白司（草川拓弥）が、不器用ながらも様々な依頼を引き受け、依頼人の髪と人生を整えていく様を描きます。

本作のオープニング映像は、「友近サスペンス劇場」（2024年）や「架空名作劇場」（テレ東）など、80～90年代風の映像で今を表現する手法で注目を集める西井紘輝が演出を担当。コンセプトは、「少し前の時代の“あの頃”のバディ」。日暮と月白が織りなす純度100%の男くささや、月白理容室が醸し出すレトロな佇まいが、西井監督の演出と化学反応を起こし、どこか懐かしい“あの頃”のバディ感を表現しています。

この度、そんなオープニング映像を先行公開！須田景凪が歌う「リベラ」ともマッチしたオープニングにふさわしい勢いのある映像にぜひご注目ください！

≪コメント≫

■西井紘輝（フィルムエスト／VIVIA）

台本をいただいたとき、「月白理容室」そのものが〝登場人物〟の一つだと直感的に思い、ここを舞台にオープニングを製作させていただきました。鏡に映るマネキンは、かわるがわる現れる「依頼人」。日暮と月白がいつもどおり〝接客〟する様子を、エチュードによって、男くさく、しかし、どこか愛おしく描かせてもらえました。そんな鏡が、ある回だけ「別の顔」を見せます。その違和感も含めて、どうぞ冒頭からお楽しみください！

＼第1話あらすじ＆場面写真を公開！／

さらに、第1話のあらすじと場面写真も公開！40歳にして自分探しの旅に出た日暮、理容師だけでなく裏用師としての顔も持つ月白の冷たい視線、しんのすけ（高良健吾）の“謎の男”感満載の場面写真に加え、第１話に登場するゲストキャスト、渡部秀、志田こはく、西田至の場面写真も公開！一体どんな役を演じるのか！？お楽しみに！

≪第1話あらすじ≫

カリスマ美容師を目指すも夢破れ、自分探しの旅に出たアラフォーの男・日暮歩（中島歩）。家もお金もない日暮は、田舎町で偶然見つけた「月白理容室」を訪れ、店主の月白司（草川拓弥）に「理容師として雇ってほしい」と懇願する。しかし月白には、裏の顔があった―。表の顔は“理容師”、裏の顔は客から依頼されたどんな問題も力で解決する“裏用師”（リヨウシ）。月白の裏の顔を知り、恐ろしい理容室に入ってしまったと命からがら店を飛び出した日暮は、謎の男・しんのすけ（高良健吾）に巡り合う。その後もなんとか仕事を見つけようと別の美容室を訪れた日暮だったが、その店にも裏の顔が…！？

≪イントロダクション≫

表の顔は理容師、裏の顔は…裏用師（リヨウシ）！

田舎町にひっそりと佇むレトロな雰囲気の理容室。そこで働く2人の男には、裏の顔があった。

「あなたの人生、300万で整えます」

裏用師は、表社会では解決できないどんな問題も引き受け、依頼人の乱れた人生を整え、髪を切る。

不器用な2人の男が運営するふしぎな理容室が、今日も誰かの再出発を見送ります。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマ25「俺たちバッドバーバーズ」

【放送日時】 2026年１月9日スタート 毎週金曜深夜24時42分～25時13分

※ＢＳテレ東でも2026年1月12日スタート 毎週月曜深夜24時00分～24時30分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第１話から最新話まで独占見放題配信

【脚本】 阪元裕吾 オノ・マサユキ

【監督】 阪元裕吾 平波亘 泉原航一

【アクション監督】 Rio

【主演】 中島歩 草川拓弥

【出演】 原田琥之佑 吉田美月喜 濱田龍臣 ／ 後藤剛範 高良健吾

【オープニングテーマ】 須田景凪 「リベラ」（A.S.A.B）

【エンディングテーマ】 ポルカドットスティングレイ 「Boy Boy」（ユニバーサルシグマ）

【プロデューサー】 加瀬未奈 鈴木祐介 角田陸 大島康寛 中澤研太

【制作】 テレビ東京 ライツキューブ

【制作協力】 TOKYO CALLING 東北新社

【製作著作】 「俺たちバッドバーバーズ」製作委員会

