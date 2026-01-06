グラビアアイドルでタレントの麻倉瑞季さんのSPA!デジタル写真集「 麻倉瑞季 悩殺ファイター」がリリース。誌面カットが公開されました。



【写真】刺激的なカットを連発した麻倉瑞季さん

麻倉のホームグラウンドであるeスポーツ場を舞台に、斬新なグラビアを激写。ゲーミングデスクの前で、悩殺ボディを披露します。チームユニフォーム風の上着と超ミニスカ姿で、ゲーミングチェアに座りながら、スカートのファスナーを下ろす場面が刺激的です。衣服の下には、ゲーミングライト柄のビキニ。必殺技の様なポージングは必見です。



さらに自室練習場に移動すると、ピンクのヘッドホンを装着してゲームを楽しむ様子も撮影。練習に疲れた後は、ベッドに横たわり束の間の休息をしている瞬間も切り取っています。圧巻の美バストにノックアウトされること間違いなしです。（提供：週刊SPA!編集部 撮影：田中智久 ヘアメイク：海瀬志津奈(JULLY) スタイリング：沼田実咲 (ミタケイショウ））



【麻倉瑞季さんプロフィール】

あさくらみずき 23歳 2002年4月11日生まれ 長崎県出身 T150・B98W62H90 ミスマガジン2022でミスヤングマガジン賞に選ばれる。グラビアアイドル、俳優として活躍中。eスポーツチーム「La VISION。」に加入。最新情報は公式X（@mizuki_asakura）、Instagram（@mizuki_asakura_）