クラブ一筋のMF森田晃樹が初の10番!! 東京V新体制発表、流経柏FW大藤は51番
東京ヴェルディは6日、2026年上半期の特別大会「J1百年構想リーグ」の新体制を発表した。選手背番号も新たに発表され、小学生時代からクラブ一筋のMF森田晃樹が初めて10番をつけることが決まった。
MF松橋優安が19番から昨季まで森田が着けていた7番に変更。DF深澤大輝が2番から23番、DF内田陽介が26番から22番にそれぞれ変わった。
川崎Fから加入のDF田邉秀斗は35番、流通経済大柏高から加入のFW大藤颯太は55番に決定。トップチーム昇格したMF今井健人は2種登録時代と同じく42番を着ける。
■スタッフ
▽監督
城福浩
▽ヘッドコーチ
森下仁志
和田一郎
▽コーチ
奈良輪雄太
小笠原資暁
▽GKコーチ
白井淳
榎本達也
▽コンディショニングコーチ
能城裕哉
▽アナリスト
吉澤幸村
川名皓大
▽通訳
岩打弦大
■選手
1 GKマテウス
4 DF林尚輝
5 DF井上竜太
6 DF宮原和也
7 MF松橋優安
8 MF齋藤功佑
9 FW染野唯月
10 MF森田晃樹
11 FW山見大登
13 FW山田剛綺
14 MF福田湧矢
15 DF鈴木海音
16 DF平川怜
17 MF稲見哲行
21 GK長沢祐弥
22 DF内田陽介
23 DF深澤大輝
25 FW熊取谷一星
27 FW白井亮丞
28 MF山本丈偉
29 DF佐古真礼
30 MF川村楽人
31 GK馬渡洋樹
35 DF田邉秀斗(←川崎F)
36 DF松田陸
40 MF新井悠太
41 GK中村圭佑
42 MF今井健人(←東京Vユース)
45 FW寺沼星文
51 FW大藤颯太(←流通経済大柏高)
55 DF吉田泰授
71 FW平尾勇人(日本大在学中)
MF松橋優安が19番から昨季まで森田が着けていた7番に変更。DF深澤大輝が2番から23番、DF内田陽介が26番から22番にそれぞれ変わった。
川崎Fから加入のDF田邉秀斗は35番、流通経済大柏高から加入のFW大藤颯太は55番に決定。トップチーム昇格したMF今井健人は2種登録時代と同じく42番を着ける。
▽監督
城福浩
▽ヘッドコーチ
森下仁志
和田一郎
▽コーチ
奈良輪雄太
小笠原資暁
▽GKコーチ
白井淳
榎本達也
▽コンディショニングコーチ
能城裕哉
▽アナリスト
吉澤幸村
川名皓大
▽通訳
岩打弦大
■選手
1 GKマテウス
4 DF林尚輝
5 DF井上竜太
6 DF宮原和也
7 MF松橋優安
8 MF齋藤功佑
9 FW染野唯月
10 MF森田晃樹
11 FW山見大登
13 FW山田剛綺
14 MF福田湧矢
15 DF鈴木海音
16 DF平川怜
17 MF稲見哲行
21 GK長沢祐弥
22 DF内田陽介
23 DF深澤大輝
25 FW熊取谷一星
27 FW白井亮丞
28 MF山本丈偉
29 DF佐古真礼
30 MF川村楽人
31 GK馬渡洋樹
35 DF田邉秀斗(←川崎F)
36 DF松田陸
40 MF新井悠太
41 GK中村圭佑
42 MF今井健人(←東京Vユース)
45 FW寺沼星文
51 FW大藤颯太(←流通経済大柏高)
55 DF吉田泰授
71 FW平尾勇人(日本大在学中)