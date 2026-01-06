「なんと！豪華な面々」安藤美姫さんら5人のレアな集合写真に“驚愕”の声「皆さんの笑顔がステキ過ぎて、感動です」

安藤美姫さんが投稿した集合写真に大きな反響が寄せられた(C)産経新聞社

フィギュアスケート元世界女王の安藤美姫さんが自身のインスタグラムを更新。シニア女子選手との貴重な集合写真を公開し、大きな反響が寄せられている。

【写真】女子フィギュア界の豪華面々に「凄いメンバーばかりですね」安藤美姫さんの実際の投稿

1月4日に愛知県の日本ガイシアリーナで開催された名古屋フィギュアスケートフェスティバルに出演した安藤さんは、仲間と映った1枚の写真を投稿。そこには、今季限りでの現役引退を表明した坂本花織に加え、樋口新葉、渡辺倫果、さらに、安藤さんと同じくスペシャルゲストとして出演した村上佳菜子さんの5人の姿があった。

この写真を見たファンからは「なんと！豪華な面々」「メンバー素晴らしい 皆さんの笑顔がステキ過ぎて、感動です」「元気な美姫さんが見られて嬉しい」「うわすごい仲良しです」「凄いメンバーばかりですね」と、女子フィギュア界の豪華なメンバーが揃った5ショットに驚愕の声が上がった。

安藤さんは別の投稿で「地元でまだまだフィギュアスケートがマイナースポーツだった頃からスケート 特に名古屋のフィギュアスケートを支えて応援してくださったこのショーが今年で終わりなのは本当に寂しいですが そんなファイナル2026にお声がけくださり また皆様の前で滑らせていただけた事本当に嬉しく幸せに思いました」と、出演の感想も述べていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]