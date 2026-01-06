元NMB48で、現在はタレントとして活躍する小嶋花梨が、2026年1月6日(火)よりABCテレビの朝の情報番組「おはよう朝日です」の火曜日コメンテーターに就任！ 小嶋は2019年より同番組のリポーターとして出演しており、番組が開催するイベント『おは朝パーク』でも活躍するなど、すでに“おは朝ファミリー”ではあったが、今回火曜日コメンテーターへの抜てきとなった。

新たなコメンテーター加入でパワーアップする「おはよう朝日です」に乞うご期待！

©ABCテレビ

2019年からリポーターとして番組を支えてきた小嶋が、火曜日コメンテーターとして新たなステージへと踏み出す心境を語った。

■小嶋花梨 コメント

Q:すでに“おは朝ファミリー”ではありましたが、改めて 「おはよう朝日です」のコメンテーターに決まった時の感想をお聞かせください。

「おは朝」にはリポーターとして７年間お世話になってきました。これからもこの大好きな空間で、コメンテーターとして毎週皆さんに朝のご挨拶ができることが、まずは素直に嬉しいです。26歳の等身大の女性として、テレビの前の皆さんに寄り添えるような存在でありたいと思っています。

Q： 「おはよう朝日です」で挑戦してみたいことをお聞かせください。

これまでロケやコーナー担当など様々な経験をさせていただきましたが、実はまだ『おき太くん』と一緒に何かをしたことがありません！(笑)

「おは朝」は視聴者の皆さんと直接会える機会もありますし、今後はそのようなイベントを通じておき太くんや子どもたちと一緒に遊べるような、楽しい空間を作ってみたいです。

Q： 意気込みをお願いします！

週の前半でまだ気持ちが乗り切らないこともある火曜日ですが、皆さんに『火曜日が楽しみだ！』と思っていただけるよう、番組にパッと“お花”を咲かせられるような存在を目指します。温かく見守っていただけたら嬉しいです！

長年のリポーター経験で、私の生活リズムはすっかり“おは朝仕様”になっています！朝は得意なので、元気に挑みたいと思います。

©ABCテレビ

小嶋花梨プロフィール

生年月日： 1999年7月16日

出身地： 埼玉県

趣味： ジェルネイル／カラオケ

特技： バトントワリング



「おはよう朝日です」番組情報

【放送日時】

毎週 月曜～金曜 朝5時00分～8時00分（関西ローカル）

※以上、ABC テレビアナウンサー

※出演者は変更になる可能性があります

※赤字が今回の変更箇所

公式H P： https://www.asahi.co.jp/ohaasa/