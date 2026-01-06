CES 2026で多数発表ASUS、ROGゲーミングノートPCおよびゲーミングデスクトップPC
ASUSTeK Computer Inc.（ASUS）は、2026年1月6日（火）午前8時［日本時間］より、ROGグローバル最新製品バーチャル発表イベント「Dare To Innovate」を実施し、革新的な製品群を発表した。ASUSのゲーミングブランド「ROG（Republic of Gamers）」は、2026年に設立20周年を迎えたことを記念し、ゲームクリエイターの小島秀夫氏が設立した、世界でも屈指の象徴的なゲームスタジオである株式会社コジマプロダクションとのコラボレーションを実現した。これにより、2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Flow Z13-KJP」、ゲーミングヘッドセット「ROG Delta II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG Keris II Origin-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG Scabbard II XXL-KJP」を発表した。
さらに、世界初となる16型デュアルディスプレイを搭載したコンバーチブル2-in-1ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」、薄型軽量のポータブルゲーミングノートPC「ROG Zephyrus G14/G16」、および世界初の「AniMe Holo」を搭載し圧倒的なパフォーマンスを実現したフルタワーゲーミングデスクトップPC「ROG G1000」を日本市場で取り扱うことを発表した。
圧倒的なパフォーマンスを追求し、革新的かつ型破りな新しいROGの世界観を体現するモデル群に加え、ゲーミングノートPCにおいて「Copilot＋ PC」を拡充することで、ゲーマーのみならず、より幅広いユーザーに向けてAI対応PCをはじめとした製品を提供する。発売時期は2026年上半期を予定している。
■ROG Flow Z13-KJP
株式会社コジマプロダクションとのコラボレーションが実現した「ROG Flow Z13-KJP」は、伝説的デザイナーである新川洋司氏がデザインを手がけ、シャーシのみならず脱着式キーボードや筐体の細部に至るまで、オリジナルデザインが施された特別モデルである。ROGゲーミングノートPCとして初めてカーボンファイバーを採用し、コジマプロダクションの先鋭的かつユニークな世界観を表現している。
専用ハードケースも付属し、世界観を損なうことなく安全に持ち運ぶことが可能である。AMD Ryzen AI MAX＋395プロセッサを搭載し、最大128GBのメモリ構成に対応することで、コンパクトな筐体ながら圧倒的なグラフィックス性能を実現した。さらに、タッチ操作に対応したリフレッシュレート180Hzの2.5K ROG Nebulaディスプレイを搭載し、ゲームプレイはもちろん、コンテンツ制作やクリエイティブ用途にも適した仕様となっている。
また、コラボレーションモデルとして、ロゴやコンセプトを反映したゲーミングヘッドセット「ROG DELTA II-KJP」、ゲーミングマウス「ROG KERIS II ORIGIN-KJP」、ゲーミングマウスパッド「ROG SCABBARD II XXL-KJP」も展開し、ファン必見のコジマプロダクションセットアップを提供する。
■ROG Zephyrus DUO GX651
「ROG Zephyrus DUO GX651」は、世界初の16型デュアルディスプレイを搭載し、ゲームプレイからクリエイティブ用途まで、驚異的な柔軟性を実現する唯一無二のゲーミングノートPCである。最薄部約1.95cm、質量約2.85kgの薄型軽量ボディに、最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）および最大NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載し、AAAクラスのゲームタイトルやプロフェッショナル向けアプリケーションにおいても高いパフォーマンスを発揮する。
320度まで回転可能なヒンジ構造により、5つの動作モードに対応し、利用シーンに応じた最適な使用が可能である。日本国内では3月下旬以降の発売を予定している。
■ROG Zephyrus G14 / G16
薄型軽量で高い携帯性を誇る「ROG Zephyrus G14」は、最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）またはAMD Ryzenシリーズプロセッサを搭載する。「ROG Zephyrus G16」には最新のインテル Core Ultraプロセッサー（シリーズ3）を搭載し、いずれも最新のNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを採用することで、圧倒的なパフォーマンスを実現した。
新設計の底面パネルにより排熱性能を大幅に向上させたほか、「ROG Zephyrus」シリーズの象徴である「ROGスラッシュライティング」は、点灯エリアを従来の7エリアから35エリアへ拡張し、多彩なイルミネーションカスタマイズを可能としている。全モデルがCopilot＋ PCに準拠し、生成AIアプリケーションにおいても高い性能を発揮する。日本では4月以降の発売を予定している。
■ROG G1000
「ROG G1000」は、妥協なきパワーによってゲーミングデスクトップPCの概念を再定義するモデルである。世界初の「AniMe Holo」を搭載し、アニメーションやロゴ、好みのキャラクターを自由に表示することで、独自のセットアップを構築できる。
ROG STRIX X870マザーボードをはじめ、最大AMD Ryzen 9 9950X3Dプロセッサ、最大ROG Astral NVIDIA RTX 5090、最大128GBのDDR5メモリを搭載可能とし、圧倒的な処理性能を提供する。日本国内では5月以降の発売を予定している。
