秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.183「僕は戦闘開始」を1月6日に公開した。

今回は、いよいよ併願校の入試当日。いきなり鉛筆が折れるアクシデントに見舞われた京太郎だったが、問題を解き終える。週明けに試験結果を山田とともに待つが、突然胸騒ぎが襲ってきて……。

なお、チャンピオンクロスでは現在、Karte.181とKarte.182も無料公開されている。

【あらすじ】

陽キャが憎くてたまらない…。只今、中二病真っ最中の市川京太郎は、学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を企む！

だが、山田の意外な一面を知ってしまい…！？

陽キャ美少女と陰キャ男子。縮まるハズのない２人の距離に奇跡は起きるか！？

陰キャ・京太郎の青春が今、かなり静かに動き出す…！！

(C)桜井のりお（秋田書店）2018