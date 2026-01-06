今はただ側に……。「僕の心のヤバイやつ」Karte.183「僕は戦闘開始」がチャンピオンクロスで公開
【第183話】 1月6日公開
陽キャが憎くてたまらない…。只今、中二病真っ最中の市川京太郎は、学園カースト頂点の美少女・山田杏奈の殺害を企む！
陽キャ美少女と陰キャ男子。縮まるハズのない２人の距離に奇跡は起きるか！？
秋田書店はチャンピオンクロスにて、桜井のりお氏のマンガ「僕の心のヤバいやつ」Karte.183「僕は戦闘開始」を1月6日に公開した。
今回は、いよいよ併願校の入試当日。いきなり鉛筆が折れるアクシデントに見舞われた京太郎だったが、問題を解き終える。週明けに試験結果を山田とともに待つが、突然胸騒ぎが襲ってきて……。
なお、チャンピオンクロスでは現在、Karte.181とKarte.182も無料公開されている。
陰キャ・京太郎の青春が今、かなり静かに動き出す…！！
(C)桜井のりお（秋田書店）2018