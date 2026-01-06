Åçº¬¡¦Ä»¼è¤ÇºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¡¡1½µ´ÖÄøÅÙ¤ÏÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ
º£Æü1·î6Æü10»þ18Ê¬º¢¤ËÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡¢ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î´Ö¤ËÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Â³È¯¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸
º£Æü1·î6Æü10»þ18Ê¬º¢¤ËÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯¤ÎÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É¤Ï6.2¤Ç¡¢À¾ËÌÀ¾¡¼ÅìÆîÅìÊý¸þ¤Ë°µÎÏ¼´¤ò»ý¤Ä²£¤º¤ìÃÇÁØ·¿¤ÎÃÏ¿Ì¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹(Â®Êó)¡£¤³¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤ÏÄ»¼è¸©¤Î¶¹Á»Ô¡¦ÆüÌîÄ®¡¦¹¾ÉÜÄ®¡¢Åçº¬¸©¤Î¾¾¹¾»Ô¡¦°ÂÍè»Ô¡¢¹ç·×5¤Ä¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ç¿ÌÅÙ5¶¯¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÃæÉôÃÏÊý¤«¤é¶å½£ÃÏÊý¤Ë¤«¤±¤Æ¿ÌÅÙ5¼å¡Á1¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä»¼è¸©À¾Éô¤ÇÄ¹¼þ´üÃÏ¿ÌÆ°³¬µé4¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âÅçº¬¸©ÅìÉô¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¡¡ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ
ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÍîÀÐ¤ä³³Êø¤ì¤Ê¤É¤Î´í¸±À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÃÏ¿Ì³èÆ°¤ä¹ß±«¤Î¾õ¶·¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢Àµ¸á¸½ºß¤ÎÀÑÀã¤¬Ä»¼è¸©Âç»³¤Ç93¥»¥ó¥Á¤Ê¤É»³ÃÏ¤òÃæ¿´¤ËÀÑÀã¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀãÊø¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡¢ÂçÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¤Î´Ö¤ËÆ±ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤¬Â³È¯¤·¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÉ¤ì¤Î¶¯¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤Ç¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢ºÇÂç¿ÌÅÙ5¶¯ÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ë¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢µ¤¾ÝÄ£¤ÏÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏ¿ÌÈ¯À¸¤«¤é2¡Á3ÆüÄøÅÙ¤Ï¡¢¶¯¤¤ÍÉ¤ì¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤ÊÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤¤¿¤é
¶ÛµÞÃÏ¿ÌÂ®Êó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢ÆÍÇ¡ÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤â¡¢¹²¤Æ¤º¤ËÅ¬ÀÚ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¤È¤ì¤ë¤è¤¦¡¢¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°Îã¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¡ ²ÈÄí¤Ç¤ÏÆ¬¤òÊÝ¸î¤·¡¢¾æÉ×¤Ê´ù¤Î²¼¤Ê¤É°ÂÁ´¤Ê¾ì½ê¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤ï¤Æ¤Æ³°¤ËÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ÌµÍý¤Ë²Ð¤ò¾Ã¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Èâ¤ò³«¤±¤ÆÈòÆñÏ©¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢ ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤ÏºÇ´ó¤ê¤Î³¬¤ÇÄä»ß¤µ¤»¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¹ß¤ê¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£ ³¹Ãæ¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯Ê½¤ÎÅÝ²õÅù¤ËÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢´ÇÈÄ¤ä³ä¤ì¤¿¥¬¥é¥¹¤ÎÍî²¼¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¾æÉ×¤Ê¥Ó¥ë¤Î¤½¤Ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥ë¤ÎÃæ¤ËÈòÆñ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤ ¼«Æ°¼Ö±¿Å¾Ãæ¤Ï¤¢¤ï¤Æ¤Æ¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£µÞ¥Ö¥ì¡¼¥¤Ï¤«¤±¤º¡¢´Ë¤ä¤«¤ËÂ®ÅÙ¤ò¤ª¤È¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤òÅÀÅô¤·¡¢¤Þ¤ï¤ê¤Î¼Ö¤ËÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Âç¤¤ÊÍÉ¤ì¤ò´¶¤¸¤¿¤é¡¢Æ»Ï©¤Îº¸Â¦¤ËÄä»ß¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ »³¤ä¤¬¤±ÉÕ¶á¤Ç¤ÏÍîÀÐ¤ä¤¬¤±Êø¤ì¤ËÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£