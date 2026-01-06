料理研究家・桜井奈々、息子より大喜びした子連れで遊べるスポットを紹介「関東にも欲しいーー！！」

料理研究家の桜井奈々が5日に自身のアメブロを更新。帰省中に友人家族と訪れたというお出かけスポットを紹介した。

この日、桜井は「ブタメン君と写真がとれる日が来るとはーー！」と切り出し「昭和生まれ、、胸熱すぎた 息子より大喜び」と興奮気味にコメント。「帰省中に友人ファミリーと行ったおやつタウンが子連れに最高すぎた」と報告し「関東にも欲しいーー！！」と絶賛した。

続けて、施設については「ほとんど室内だから寒い冬も暑い夏も雨の日も気にせず遊べるスポットって助かる！」とコメント。また「巨大なアスレチックは大人もできる！！」と明かすも「それを知っていたらパンツスタイルでいったー！！スカートで行ってしまい次回リベンジします」と服装選びに後悔したことをお茶目につづった。

さらに「遊ぶだけじゃない！！体験できる！」と述べ「今回はMYベビースターとチョコクランチ」作りを体験したことを報告。自身が作った「ペッパーステーキ味」のベビースターについて「出来たて熱々めちゃくちゃおいしかった」と感想をつづり、オリジナルカップの写真なども公開した。

最後に「子連れに最高すぎた ここはまた行きたい」と大満足の様子をつづった。