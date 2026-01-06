【3COINS本音レビュー】かわいすぎるお風呂のおもちゃ「あわあわアイスクリーム」レバーは要注意
3COINS（スリーコインズ）で根強い人気のあるグッズ、「あわあわアイスクリーム」を知っていますか？ 泡を使ったアイスクリーム遊びができるお風呂のおもちゃです。ママスタセレクト編集部が実際に試してみました。
見た目からテンションUP！くすみカラーがおしゃれ
まず手に取ってびっくりしたのが、おもちゃとは思えないおしゃれな見た目。
お風呂グッズってカラフルで子ども向けなデザインも多い印象ですが、こちらはインテリアになじむ“くすみカラー"。センスが光るデザインなのも、ママに嬉しいポイントです。
今回購入したのは、Web限定カラーのブルー。色違いだと、淡いミルクティーカラーのベージュが販売されていましたが、どちらも素敵でした。入荷後すぐに売り切れることも多いので、見つけたら即GETがおすすめです。価格は税込み1,650円。
セット内容は、本体、吸盤×4個、コーンホルダー、コーン×4個。
左側面の穴にコーンホルダーを差し込み、付属のコーンをセットするだけなので、複雑な組み立ては一切不要！ 購入したその日にすぐ遊べるのも助かりますね。
お風呂の壁にペタッとつけるだけ！設置も簡単
設置方法もとても簡単。背面の吸盤をお風呂の壁にペタッとくっつけるだけで準備OKです。では、泡のアイスクリームを作っていきましょう！
1. まず蓋上部のソフトクリーム型の飾りを外し、本体のなかに水、ボディソープの順番で流し込んでいきます。
ボディソープは液体が泡立ちやすくておすすめですよ。水はやや少なめ、ボディソープを多めの割合にすると、ふわふわの泡がきれいに出やすい印象でした。
2. 準備ができたら、右側面のレバーを手前にぐっと下げてみましょう。
すると、下のノズルからもこもこの泡が登場！ 「わぁ〜出てきた！」と、眺めていた9歳と5歳の子ども2人も大興奮。付属のコーンの上に泡をのせたら、アイスクリームの完成です！
しばらくすると、「いらっしゃいませ〜！ 何味にしますか？」と、子どもたちのアイス屋さんごっこが早くもスタート。「バニラアイスをください」と注文すると、にっこり顔で泡のアイスクリームを手渡してくれました。遊びはじめの頃は泡が出るまで時間がかかる場合もあるので、そのときは焦らずゆっくり試してみてくださいね。
遊び方アレンジでもっと楽しく！
コーン以外に、カップを用意すればさらに本格的なアイス屋さん遊びを楽しむこともできますよ。トッピングに見立てたカラフルなおもちゃを添えるなど、自由なアレンジをプラスすることで、アイス屋さん気分がさらに高まりそうですね。
ごっこ遊びに夢中になると泡だらけになってしまうので、わが家では遊びに使った泡で最後に手を洗う、ついでに他のお風呂のおもちゃ洗いなどの掃除に利用するなどしました。出した泡をムダにしない「一石二鳥」作戦、ぜひお試しあれ（笑）。
要注意ポイント！遊んでいる最中にレバーが……
子どもは遊びに夢中になると、つい楽しくなってレバーを頻繁に上げ下げしてしまいがち。でも強く動かし過ぎると、レバー内部の軸が折れて泡が出なくなる故障につながってしまうそうです。
実はこの商品、ユーザーの口コミで「レバーが壊れてしまった」という報告があります。ここだけの話……私の家でも悲しいことに同じ故障が起きてしまいました。泡アイスクリームにテンションが上がった子どもが強く動かしてしまったことで、レバーが壊れてしまったのです。
かなり手間はかかったものの、パーツを分解して折れた軸をつなげることでなんとか修理に成功！ 元通り使えるようになりました。レバーは一番壊れやすいパーツなので、力をかけ過ぎないようくれぐれも注意してくださいね。
また、そのまま放置するとカビやぬめりの原因になってしまうので、遊び終わった後は残った泡や水をしっかり洗い流し、乾かすのを忘れずに。わが家では、「おもちゃも体と同じようにきれいにしようね」と子どもに声をかけながら、遊ぶ際には片づけまでをセットにするルールを設けて遊ばせています。
人気キャラクターとのコラボデザインも登場
「あわあわアイスクリーム」は、2025年12月、すみっコぐらしとのコラボデザインも発売されました。価格は税込み1,980円です。
お風呂が苦手だったり、入るのを億劫に感じたりするお子さんでも、見た目がかわいいおもちゃで「アイス屋さんごっこ」ができるとわかれば、バスタイムを楽しい時間に変えられるかもしれません。遊びながら親子のコミュニケーションも自然と増えるおもちゃなので、気になる方はぜひ試してみてくださいね。
撮影・文・編集部
見た目からテンションUP！くすみカラーがおしゃれ
まず手に取ってびっくりしたのが、おもちゃとは思えないおしゃれな見た目。
お風呂グッズってカラフルで子ども向けなデザインも多い印象ですが、こちらはインテリアになじむ“くすみカラー"。センスが光るデザインなのも、ママに嬉しいポイントです。
セット内容は、本体、吸盤×4個、コーンホルダー、コーン×4個。
左側面の穴にコーンホルダーを差し込み、付属のコーンをセットするだけなので、複雑な組み立ては一切不要！ 購入したその日にすぐ遊べるのも助かりますね。
お風呂の壁にペタッとつけるだけ！設置も簡単
設置方法もとても簡単。背面の吸盤をお風呂の壁にペタッとくっつけるだけで準備OKです。では、泡のアイスクリームを作っていきましょう！
1. まず蓋上部のソフトクリーム型の飾りを外し、本体のなかに水、ボディソープの順番で流し込んでいきます。
ボディソープは液体が泡立ちやすくておすすめですよ。水はやや少なめ、ボディソープを多めの割合にすると、ふわふわの泡がきれいに出やすい印象でした。
2. 準備ができたら、右側面のレバーを手前にぐっと下げてみましょう。
すると、下のノズルからもこもこの泡が登場！ 「わぁ〜出てきた！」と、眺めていた9歳と5歳の子ども2人も大興奮。付属のコーンの上に泡をのせたら、アイスクリームの完成です！
しばらくすると、「いらっしゃいませ〜！ 何味にしますか？」と、子どもたちのアイス屋さんごっこが早くもスタート。「バニラアイスをください」と注文すると、にっこり顔で泡のアイスクリームを手渡してくれました。遊びはじめの頃は泡が出るまで時間がかかる場合もあるので、そのときは焦らずゆっくり試してみてくださいね。
遊び方アレンジでもっと楽しく！
コーン以外に、カップを用意すればさらに本格的なアイス屋さん遊びを楽しむこともできますよ。トッピングに見立てたカラフルなおもちゃを添えるなど、自由なアレンジをプラスすることで、アイス屋さん気分がさらに高まりそうですね。
ごっこ遊びに夢中になると泡だらけになってしまうので、わが家では遊びに使った泡で最後に手を洗う、ついでに他のお風呂のおもちゃ洗いなどの掃除に利用するなどしました。出した泡をムダにしない「一石二鳥」作戦、ぜひお試しあれ（笑）。
要注意ポイント！遊んでいる最中にレバーが……
子どもは遊びに夢中になると、つい楽しくなってレバーを頻繁に上げ下げしてしまいがち。でも強く動かし過ぎると、レバー内部の軸が折れて泡が出なくなる故障につながってしまうそうです。
実はこの商品、ユーザーの口コミで「レバーが壊れてしまった」という報告があります。ここだけの話……私の家でも悲しいことに同じ故障が起きてしまいました。泡アイスクリームにテンションが上がった子どもが強く動かしてしまったことで、レバーが壊れてしまったのです。
かなり手間はかかったものの、パーツを分解して折れた軸をつなげることでなんとか修理に成功！ 元通り使えるようになりました。レバーは一番壊れやすいパーツなので、力をかけ過ぎないようくれぐれも注意してくださいね。
また、そのまま放置するとカビやぬめりの原因になってしまうので、遊び終わった後は残った泡や水をしっかり洗い流し、乾かすのを忘れずに。わが家では、「おもちゃも体と同じようにきれいにしようね」と子どもに声をかけながら、遊ぶ際には片づけまでをセットにするルールを設けて遊ばせています。
人気キャラクターとのコラボデザインも登場
「あわあわアイスクリーム」は、2025年12月、すみっコぐらしとのコラボデザインも発売されました。価格は税込み1,980円です。
お風呂が苦手だったり、入るのを億劫に感じたりするお子さんでも、見た目がかわいいおもちゃで「アイス屋さんごっこ」ができるとわかれば、バスタイムを楽しい時間に変えられるかもしれません。遊びながら親子のコミュニケーションも自然と増えるおもちゃなので、気になる方はぜひ試してみてくださいね。
撮影・文・編集部