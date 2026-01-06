新宿高島屋で14日から「大黄金展」が開催

金製品の製造・販売を行う株式会社SGCは、14日から19日までの6日間、新宿高島屋にて、金製品が一堂に会する展示販売会「大黄金展」を開催する。今回の目玉は、ドジャース・大谷翔平投手の投打2体の等身大像。お値段は合わせて1億円（税込み1億1000万円）となっている。

2体の黄金像は「黄金のバッター 大谷翔平」と「黄金のピッチャー 大谷翔平」と銘打たれ、約2年の歳月を費やして完成した。バッター像には1550枚、ピッチャー像には1450枚と、計3000枚もの金箔が使用されている。バッター像の高さは大谷の身長とほぼ同じ約1.9メートル（バット先端までは約2.4メートル）、ピッチャー像は約1.7メートル。

値段は2024年シーズンに前人未到の「50本塁打＆50盗塁」を達成したことにちなみ、1体につき5000万円（税込み5500万円）に設定された。

また、「大谷翔平 純金コレクション2025」と題して、直径約5.4センチ、100グラムの純金を使用したメダルも販売される。バッターとピッチャーの2種類が用意され、販売予定価格は698万5000円（税込）。さらに、1/10スケールと1/20スケールの純金製フィギュアも投打それぞれ、二刀流バージョンの計3パターンが販売される。1/10スケールは1826万円、1/20スケールは561万円となっている。（Full-Count編集部）