「君の名は。」から10年…神木隆之介、上白石萌音は「頼りがいのある後輩」
俳優の神木隆之介（32歳）が、機能性表示食品の水「特水」（サントリー食品インターナショナル）の新CMに出演。それに伴いインタビューに答え、共演した女優・上白石萌音（27歳）の印象について語った。
今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。
撮影後のインタビューで、上白石の印象を聞かれた神木は「撮影で何度かお会いしていますが、すごくほんわかしている雰囲気だけれど、芯のある方だと思います。いつも優しくしていただき、お世話になっています。『君の名は。』での共演から10年が経ちますが、当時は映画の宣伝で地方などに行かせてもらったこともありました。年齢は僕のほうが上だけれど、とてもしっかりした、支えてくれる、頼りがいのある後輩だなと思っています」と語る。
そして、上白石へ「萌音ちゃん、神木でございます。萌音ちゃんがどういうふうに『特水』を表現するのか、すごく楽しみで仕方ありません。撮影、頑張ってください。体調に気をつけてお過ごしください」とメッセージを送った。
今回のCMは、第1弾から出演している俳優・本木雅弘に加え、これまでも「特茶」ブランドのCMに出演している上白石萌音と、上白石との共演歴も多い神木隆之介を迎え、パワーアップした内容。
そして、上白石へ「萌音ちゃん、神木でございます。萌音ちゃんがどういうふうに『特水』を表現するのか、すごく楽しみで仕方ありません。撮影、頑張ってください。体調に気をつけてお過ごしください」とメッセージを送った。