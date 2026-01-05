年末年始に食べ過ぎて太ってしまい、スポーツジムで積極的に運動したいと考えている人は多いのではないでしょうか。スポーツジムの利用時にやると他の会員の迷惑となる行為について、エニタイムフィットネス さくらホームグループの公式TikTokアカウントが動画で紹介しています。

【要注意】マジで迷惑、邪魔…スポーツジムが紹介する“NG行為”がコレです！

公式TikTokアカウントが公開した動画では「お願い！ 守って！」「NG行為をいくつか紹介させてくれ！」というテロップが流れた後、「サンダルでのトレーニング」「同じマシンの長時間利用」「マシンでの長時間の携帯操作」を利用時のNG行為として挙げています。

これらの行為について、「他の使いたい会員様の迷惑になるのでやめよう」と呼び掛けており、SNS上では「カメラあるなら後ほど注意か警告で2回目は出禁にして」「スマホばっかりいじってる人たちいますね」「ジム来て携帯ばっか触るなら家で良くね？ 何でわざわざジム来るの？って思うんだけど」などの声が上がっています。

スポーツジムを利用する際はマナーを守りましょう。