17年ぶりJ1復帰の千葉が5選手との契約更新を発表…DF鈴木大輔「新しい歴史をつくる大きなチャンス」
ジェフユナイテッド千葉は5日、MFエドゥアルド、FWカルリーニョス・ジュニオ、FW呉屋大翔、DF鈴木大輔、DF河野貴志との契約更新を発表した。
昨季のJ2リーグでエドゥアルドは25試合3得点、カルリーニョス・ジュニオは30試合10得点、呉屋は29試合6得点、鈴木は30試合2得点、河野は24試合2得点を記録していた。
5選手はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。
●MFエドゥアルド
「感謝と幸せで胸がいっぱいです。もう一度のシーズンでジェフのユニフォームを着られることをとても幸せに思います。みんなと一緒に、これからも歴史を刻み続けていきたいです。」
●FWカルリーニョス・ジュニオ
「ジェフのサポーターの皆様へ。いつも大きな力となる応援に本当に感謝しています。今年は、スタジアムでの皆様のその力と皆様が作り出す雰囲気が、これまで以上に必要になります。このシーズンも素晴らしい物語を一緒に作って行きましょう。」
●FW{{呉屋大翔}
「皆さん、あけましておめでとうございます。昨年は最高のシーズンとなりました。あのクラブ全体が作り出した一体感は一生忘れることはないでしょう。ただ忘れてはいけないのは自分たちがチャレンジャーということに変わりはないということ。大事なのは周りではなくて自分たちなんだということ。自分自身、それを肝に銘じてシーズンを闘い抜きます!J1で最高のジェフをみんなで魅せつけましょう!!フクアリで会えるのを楽しみにしています!!」
●DF鈴木大輔
「今年もこのクラブで闘えることに感謝と喜びを感じています。ジェフに関わる全ての人たちの一体感が高まっている今、新しい歴史をつくる大きなチャンスを迎えていると思っています。これまでみんなで証明してきたように、目標を高く掲げ、苦しい時こそ信念を貫き通せるかが問われています。クラブの未来を切り拓く覚悟と誇りを持って、自分の全てをかけてその挑戦に挑みます。共に熱く闘いましょう!よろしくお願いします!!」
●DF河野貴志
「ジェフに関わるすべての皆さま、今年もよろしくお願いいたします。そして、自分自身にとって初となるJ1の舞台に立てることを、心から楽しみにしています。チームとしても、17年ぶりのJ1復帰。決して簡単なシーズンではなく、苦しい時間の方が多くなるかもしれません。それでも、ジェフファミリーが一体となって闘い続けることができれば、必ず結果はついてくると信じています。チャレンジャーとして勇敢に、ジェフらしさをピッチで体現していきましょう。最高で最強な“真っ黄色のフクアリ”で、圧倒的な「WIN BY ALL!」が響き渡るその日まで」
