2026年1月2日、YouTuberのはじめしゃちょーが自身のYouTubeチャンネルを更新。餅つきをする様子を公開した。

参考：【写真】はじめしゃちょーが披露した1200人前の餅と2メートル越えの巨大臼

はじめしゃちょーは現在TikTokでバズり中の餅つきの動画について言及し、「餅つきしたくなった」と今回の企画を始めたきっかけについて明かした。お餅の量は1200人前になるとのことで、餅米の用意にもひと苦労。自宅の前には高さ2メートルを超える巨大な臼も用意し、本番では足場に登って餅をつくようだ。

最終的に総勢8人のメンバーで餅をついていったのだが、量が多すぎて断念。少し量を減らして改めて餅をついていくことに。すると無事に餅の状態になり、引き続き小分けにしてついていったようだ。餅つき機も駆使して、1200人分のお餅が完成。はじめしゃちょーは「餅つきをナメていました」と感想を語り、実食していくことに。まずはそのまま食べてみたところ「うま！」「冗談抜きでうまい」と感動した様子。砂糖きな粉醤油をつけてスタッフと一緒に食べ進めた。最後は「いい正月過ごせそう」と述べ、動画を締め括った。

（文＝向原康太）