【マクドナルド】とろけるホットパイが今年も登場 - 「生チョコクリームパイ」と新作「塩キャラメルアーモンドパイ」
日本マクドナルドは1月7日、「生チョコクリームパイ」と「塩キャラメルアーモンドパイ」(いずれも220円〜)を全国のマクドナルド店舗で発売する。
「生チョコクリームパイ」「塩キャラメルアーモンドパイ」(いずれも220円〜)
サクサクのパイ生地にクリームをたっぷり詰めたホットスイーツ「とろけるホットパイ」が今年も登場する。
昨年も好評だった生チョコクリームパイは、チョコレートと生クリームを使用した、生チョコクリームの甘さとほろ苦さが特徴のホットパイ。ココアパウダーを練り込んだサクサクのパイ生地に包まれ、ひと口食べると、とろりとなめらかな質感とツヤのある生チョコクリームが口いっぱいに広がる。
「生チョコクリームパイ」(220円〜)
初登場の塩キャラメルアーモンドパイは、シリーズ史上初となるクリームが3層仕立てになったホットパイ。アーモンドクリームには香ばしいクッキーと細かく砕いて食感も楽しめるアーモンドダイスを散りばめ、ほんのり塩味がアクセントの塩キャラメルクリームと、さらに濃厚なキャラメルフィリングが詰まっている。3種類のクリームによる味わいと食感のバランスが特徴で、ひと口ごとに違った味わいが堪能できる。
「塩キャラメルアーモンドパイ」(220円〜)
