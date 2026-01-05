¤Þ¤â¤Ê¤¯È¯É½¤µ¤ì¤ëJRA¾Þ¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¥À¡¼¥ÈÇÏ½é¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤«
¡¡£±·î£´Æü¡¢ÅìÀ¾¤Ç¶âÇÕ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ2026Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤ÎËë¤¬ÌÀ¤±¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Ë¤ª¤±¤ë2025Ç¯¤ÎËë¤Ï¤Þ¤À¡¢´°Á´¤ËÊÄ¤¸¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢2025Ç¯ÅÙ¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿¡ØJRA¾Þ¡Ù¤ÎÈ¯É½¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¶¥ÁöÇÏÉôÌç¤Î³ÆJRA¾Þ¤Ï¡¢JRA¤ÎÇ¯´ÖÉ½¾´À©ÅÙ¤Ç¡¢Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Îµ¼Ô¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤¹¤ë³Æ¼ï¿·Ê¹¡Ê°ìÈÌ»æ¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¡¢¶¥ÇÏÀìÌç»æ¡Ë¡¢Ì±Êü¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Îµ¼Ô¤È¡¢¸µµ¼Ô¤Î²ñÍ§¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç·è¤Þ¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢JRA½êÂ°ÇÏ¤Î¤Û¤«¡¢¤½¤ÎÇ¯Æâ¤ËJRA¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤·¤¿ÇÏ¤Ç¡¢É½¾´ÂÐ¾Ý¤ÏÇ¯Îð¤äÀÊÌ¡¢µ÷Î¥¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ10ÉôÌç¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤«¤éÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡2025Ç¯ÅÙ¤Î³ÆÉôÌç¤ÎÉ½¾´ÇÏ¤Ï£±·î£¶Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤È¤ê¤ï¤±ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¡£¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥À¡¼¥È¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤¬Æ±¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«¡¢¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤òÀ©¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡¡photo by Sean M.Haffey/Getty Images
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï°ìºòÇ¯¡Ê2024Ç¯¡Ë¤Î£³ºÐ»þ¤«¤é³¤³°¤ò¼çÀï¾ì¤È¤·¡¢³Æ¹ñ¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥ì¡¼¥¹¤ÇÌöÆ°¡££Ç·¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¡¢£Ç¶UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È1900£í¡Ë¤ÈÏ¢¾¡¤¹¤ë¤È¡¢ËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Î£Ç£É¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥Á¥ã¡¼¥Á¥ë¥À¥¦¥ó¥º¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¡¢£Ç£É¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¥Ç¥ë¥Þ¡¼¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤Ç¤â¡¢¤È¤â¤Ë£³Ãå¤ÈÊ³Æ®¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î´Ö¡¢¹ñÆâ¤Ç¤âÃÏÊý¸òÎ®Jpn£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÂç°æ¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¡¢ÃÏÊý¸òÎ®£Ç£ÉÅìµþÂç¾ÞÅµ¡ÊÂç°æ¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤Ç¾¡Íø¡£À¤Âå¤ÎÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¹ñÆâ¥À¡¼¥È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤òÆñ¤Ê¤¯°ì½³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ë²Ì¡¢¤½¤¦¤·¤¿¸ùÀÓ¤¬¾Î¤¨¤é¤ì¤ÆJRA¾Þ¤ÎÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢´Î¿´¤ÎºÇÍ¥½¨£³ºÐ²´ÇÏ¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤ÎÎ¾ÉôÌç¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡·Þ¤¨¤¿2025Ç¯¤Ï¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤º½Õ¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ë£Ç£É¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤òÀ©ÇÆ¡£¹á¹ÁºÇ¶¯ÇÏ¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È¤Î·ãÀï¤òÀ©¤·¤Æ¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÃ¥¼è¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢£Ç£É¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤³¤½£³Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½©¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Ë£³Ãå¤À¤Ã¤¿¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÇÈá´êÃ£À®¡£Æ±À¤Âå¤Î¶¯¹ë¥·¥¨¥é¥ì¥ª¡¼¥Í¡¢¥Õ¥£¥¢¡¼¥¹¥Í¥¹¤ò´°Éõ¤·¡¢ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÂ×´§¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥À¡¼¥È¤ÎËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¹âÊö¤Î¥ì¡¼¥¹¤À¡£ÁÏÀß¤Ï1984Ç¯¤È²¤ÊÆ¤ÎÂç¥ì¡¼¥¹¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÎò»Ë¤ÏÀõ¤¤¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î41²ó¤ÇËÌÊÆ°Ê³°¤ÎÄ´¶µÇÏ¤¬¾¡¤Ã¤¿¥±¡¼¥¹¤Ï¤ï¤º¤«£²²ó¡£ÆüËÜÄ´¶µÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¼Ç¤Î£Ç£É³®ÀûÌç¾Þ¡Ê¥Ñ¥ê¥í¥ó¥·¥ã¥ó¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ËÊÂ¤Ö¤Û¤É¤ÎÊ¬¸ü¤¤ÊÉ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Û¤É¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ÏÀ©¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯ÅÙ¤³¤½¡¢JRA¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Î¼õ¾Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥À¡¼¥ÈÇÏ¤Ë¤è¤ë½é¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤È¤¤¤¦±ÉÍÀ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Î¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¼õ¾Þ¤òÀäÂÐ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¹ÔÊý¤¬Âç¤¤¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤¬Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ÎÍÎÏ¸õÊä¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÃÇÁ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ï¡¢Âè°ì¤Ëµ¼ÔÅêÉ¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¡¢¤½¤³¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´ð½à¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤¢¤ë²ÁÃÍ´ð½à¤Î¼ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¡ØJRA¾Þ¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¾Î¤«¤é¡¢JRA¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬½ÅÍ×¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤«¤é¡¢¡Ö¼Ç¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¡×¡ÖÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î£Ç£É¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡×¡Ö¡Ê¹ñÆâ¡ËÈ¬Âç¶¥Áè¤Î¼ÂÀÓ¡×¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿´ÑÅÀ¤«¤é¤«¡¢JRA¤Î¥ì¡¼¥¹Ì¤½ÐÁö¤À¤Ã¤¿2024Ç¯¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¡¢ºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹ÉôÌç¤Ç¤ÏJRA¤Î£Ç£É£²¾¡¤Î¥ì¥â¥ó¥Ý¥Ã¥×¡Ê160É¼¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡á96É¼¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤º¡¢ºÇÍ¥½¨£³ºÐ²´ÇÏÉôÌç¤Ç¤â£Ç£ÉÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥À¥Î¥ó¥Ç¥µ¥¤¥ë¡Ê144É¼¡£¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡á103É¼¡Ë¤Ë¶þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢JRA¤Î¥ì¡¼¥¹Ì¤½ÐÁö¤Î2025Ç¯ÅÙ¤âºÇÍ¥½¨¥À¡¼¥È¥Û¡¼¥¹¤Ï³Î¼Â¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ï¤êÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤ÏÃÇÁ³¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¶¯ÎÏ¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢£Ç£É»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤È£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ò²÷¾¡¤·¡¢£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¤â£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤È¡¢¥Þ¥¤¥ë£Ç£É¤Î½Õ½©À©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤«¡£ÆÃ¤Ë¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤Ï¡¢£Ç£É¤ÎÀ®ÀÓ¤À¤±¸«¤ì¤Ð£²¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤Ç¡¢£²¾¡¡¢£³Ãå£±²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò¾å²ó¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢£Ç£É¤Î¾¡Íø¿ô¤Ç¤ÏÎô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¥À¡¼¥Ó¡¼£²Ãå¡¢£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë£²Ãå¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤ä¡¢£Ç£ÉÂçºåÇÕ¡Êºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢£Ç£ÉÊõÄÍµÇ°¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¡¢³¤³°£Ç£É¤Î¹á¹Á¥«¥Ã¥×¡Ê¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥Ù¥é¥¸¥ª¥ª¥Ú¥é¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤òÀ©¤·¤¿³°¹ñÇÏ¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¡Ê¤»¤ó£µºÐ¡Ë¤Ê¤É¤ËÉ¼¤¬Î®¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤¿¤À¡¢²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢1999Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÄ¹´ü±óÀ¬¤·¤Æ£Ç£É¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¡Ê¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¡¢³®ÀûÌç¾Þ¤Ç¤â£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥³¥ó¥É¥ë¥Ñ¥µ¡¼¤¬JRA¤Î¥ì¡¼¥¹Ì¤½ÐÁö¤Ê¤¬¤é¡¢Å·¹Ä¾Þ¤Î½Õ½©À©ÇÆ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥«¥Ã¥×¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤Ë¡¢¤½¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¦¥£¡¼¥¯¤ò²¼¤·¤Æ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Î½Õ½©À©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤¿¥°¥é¥¹¥ï¥ó¥À¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿£²Æ¬¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Ç¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿»öÎã¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢º£¤Ç¤âµÄÏÀ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£³®ÀûÌç¾Þ£²Ãå¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤¬Åö»þ¤È¸½ºß¤È¤Ç¤Ï°Û¤Ê¤ëÅÀ¤¬¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤âµÄÏÀ¤¬ÇòÇ®¤¹¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÎãÇ¯¤Ë¤âÁý¤·¤Æ´Ø¿´ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëJRA¾Þ¤Î¹ÔÊý¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¥À¡¼¥ÈÇÏ½é¤ÎÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏÃÂÀ¸¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£