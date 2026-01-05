この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「因果応報」は本当だった？悪いことをした人が“必ず”自滅する科学的な理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラー・作家として活動するRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「悪いことをした人が『自滅する』科学的な理由7選」と題した動画を公開。人に悪いことをした人物が、なぜ最終的に自滅へと向かうのか、そのメカニズムを社会的な人間関係の観点から解説した。

Ryota氏はまず、「悪いことをしたら、いつか返ってくる」という現象は、スピリチュアルな話ではなく、社会関係の中でごく自然に説明できると語る。その理由の一つとして、悪事を働くと「少しずつ周りの人に伝わっていく」ことを挙げた。人間は社会的な動物であり、集団の輪を乱す人物の情報を共有することで、コミュニティ全体のリスクを避けようとする本能があるという。

また、悪意ある行動は繰り返すうちに「慣れ」が生じ、よりエスカレートしていくとRyota氏は指摘する。最初は陰口程度だったものが、やがては物理的な損害を与える行為に発展することもあり、そうなれば明確な証拠が残り、社会的な制裁を免れられなくなる。

さらに、こうした行動は「恨む人を増やしていく」ことにも直結する。人に悪意を向け続ければ、当然ながらその人から恨みを買い、自分が困ったときに誰も助けてくれない状況を自ら作り出してしまう。氏は、たった一度の失敗が命取りになりやすいのは、こうした孤立が原因だと説明した。

動画では、最終的に悪いことをしないのが一番だと結論付けている。悪意ある行動は、自らの評判を落とし、人間関係を破壊し、結果的に自分自身を不幸に導くだけである。