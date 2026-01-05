あるわんこの思い出のエピソードが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万1000回再生を突破し、「優しさいっぱい」「とても素敵な方…」「涙が溢れてきました」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：車椅子の犬を散歩中『知らない女性』に声をかけられ、涙を流して…胸が締め付けられる『切なくて尊い会話』】

車椅子の犬を散歩していたら…

TikTokアカウント「cyaa212」の投稿主さんが紹介したのは、愛犬『ロノ』ちゃんを散歩させているときの1コマです。ロノちゃんはシニア犬で、車椅子で歩くのだそう。この日も、いつものように愛用の車椅子に乗って散歩を楽しんでいました。

すると、突然知らない人が近づいてきたといいます。自転車に乗っていた女性は、わざわざ自転車から降りて、ロノちゃんの元へとやってきたそう。そして、ロノちゃんに、「よく頑張ってるね」と声をかけてくれたのです。あまりに突然の出来事に、投稿主さんは驚いてしまいました。しかし、ロノちゃんの反応は意外なものでした。

心温まるワンシーンに涙

ロノちゃんは、女性が涙を流しながら撫でる姿を見て、すぐに心を開いたのです。普段は知らない人に不用意に近づくことはないはずのロノちゃんですが、女性の優しさあふれる行動に、耳を伏せて喜んだといいます。

このとき、ロノちゃんの同居犬である『モエ』ちゃんも一緒だったそう。モエちゃんは車椅子ではありませんが、同じシニア犬。女性の純粋な愛情に触れて、モエちゃんまでもが撫でてもらおうと擦り寄ったそう。

ロノちゃんは、それから数ヶ月後の9月8日、11歳で虹の橋へと渡りました。女性との会話は短い時間だったけれど、ロノちゃんの温かな思い出のひとつとして心に刻まれていることでしょう。

この投稿には「自分もそうでありたいと思いました」「こっちまで嬉しくなりました」「まだまだ元気いっぱいで長生きしてね」などさまざまなコメントが寄せられています。

ロノちゃん亡きあとの奇跡

それからさらに数ヶ月後、モエちゃんを連れて散歩していると…。なんと、あのときの女性と遭遇したのです。女性は、投稿主さんが1頭しか連れていないのを見て、すぐにロノちゃんの死を悟ったようです。

あのときのように、涙を流しながら、一緒にロノちゃんの死を悲しんだといいます。ロノちゃんはもういませんが、モエちゃんのことをたっぷり撫でてくれたのだとか。

ロノちゃんの思い出を共有できる人がいる事実は、投稿主さんの心の支えになっているのではないでしょうか。

モエちゃんの日常やロノちゃんとの思い出の数々はTikTokアカウント「cyaa212」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「cyaa212」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。