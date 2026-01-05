¿·¡¦Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇÃíÌÜ¡¢½¨µÈ¡ß½¨Ä¹¡ÈºÇ¶¯·»Äï¡É¤Î¸¶ÅÀ¡Ö°¦ÃÎ¡¦ÆàÎÉ¡¦¼¢²ì¡×»°ÅÔ½ä¤ê¤ÎÎ¹
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤Î¤¬¡¢Å·²¼¿Í¡¦½¨µÈ¤ò±¢¤Ç»Ù¤¨Â³¤±¤¿Ì¾»²ËÅ¡¦½¨Ä¹¤ÎÂ¸ºß¡£·»¤ÈÄï¤¬Êâ¤ó¤ÀÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Îå«¤ä·èÃÇ¤ò¹ï¤ó¤À»ËÀ×¤ÈÉ÷·Ê¤¬¡¢º£¤â³Î¤«¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¡ª½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¡ØÌ¾¸Å²°¡Ù¤Î¸«¤É¤³¤í
¡¡½ÐÀ¸ÃÏ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ëÌ¾¸Å²°¡¢ÂçÏÂ»ÙÇÛ¤ÎÍ×¤È¤Ê¤Ã¤¿ÂçÏÂ·´»³¡¢¤½¤·¤Æ¼ã¤½¨µÈ¤¬½é¤á¤Æ¾ë¼ç¤È¤Ê¤êÈôÌö¤Î¤¤Ã¤«¤±¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÄ¹ÉÍ¡½¡½¡£
¡¡Âç²Ï¤ÎÇ®µ¤¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Àï¹ñ¤Î¶õµ¤¤È·»Äï¤Î¡ÈÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¡É¤Ë¿¨¤ì¤ëÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤è¤¦¡£
Ë¿ÃÀ¯¸¢¤òÆ°¤«¤·¤¿¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃË¡¦½¨Ä¹
¡Ö¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï·´»³¾ë¤Ç¤¹¤Í¡£µìÅÔ¡¦ÆàÎÉ¤¬Ë¾¤á¤Þ¤¹¡£ÆàÎÉ¤Ç¤Ê¤¯·´»³¤òÂçÏÂ¤ÎÃæ¿´¤Ë¿ø¤¨¤è¤¦¤È¤·¤¿½¨Ä¹¤Î´¶¾ð¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÏÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ç¤â»þÂå¹Í¾Ú¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë½Ù²ÏÂæÂç³Ø¶µ¼ø¡¢¹õÅÄ´ð¼ùÀèÀ¸¡£
¡¡ÆàÎÉ¸©¤Ë¤¢¤ë·´»³¾ë¤Ï¡¢Ë¿Ã½¨Ä¹¤Îµï¾ë¡£½¨Ä¹¤¬¾ë²¼Ä®¤ÎÀ°È÷¤ÈÊ»¤»¡¢Ìó80ËüÀÐ¤Îµï¾ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Âç²þ½¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤À¡£¤½¤â¤½¤â¡¢½¨Ä¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤Þ¤µ¤Ë½¨µÈ¤ÎÅ·²¼°ìÅý¤Î¼Â¸½¤ò¡¢·³»ö¡¦³°¸ò¡¢À¯¸¢ÆâÉô¤ÎÄ´Ää¤Ê¤É½ÅÍ×¤ÊÂ¦ÌÌ¤Ç¡¢»Ù¤¨¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡È²º¤ä¤«¤Ç»×¤¤¤ä¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦À³Ê¤òÉð´ï¤Ë¡¢³°ÍÍ¡Ê¤È¤¶¤Þ¡ËÂçÂçÌ¾¤äÀ¯¸¢Ãæ¿õ¤Î½¨µÈÄ¾¿Ã¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î·»Äï¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤É¤ó¤Ê´Ø·¸À¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö½¨Ä¹¤Ï¡¢ÀìÀ©·¯¼ç¤Ç¤¢¤ë½¨µÈ¤ÎÌ¿Îá¤ò¡¢·ø¼Â¤Ë¼Â¸½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤È¤¤¤¨¤É¤â¾¡¼ê¤ÊÈ½ÃÇ¤Ïµö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢½¨µÈ¤ÎÍ×µá¤Ë¸«»ö¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ÀèÀ¸¤¬»×¤¦¥É¥é¥Þ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡Ö½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤Î¹ÔÆ°¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Î¸¦µæÀ®²Ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç½¨Ä¹¤Ï¡È²¹¸ü¤ÊÄï¡É¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤ÇºÑ¤Þ¤µ¤ì¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòº£¤Ç¤Ï½¨Ä¹¤¬¤¤¤Ê¤±¤ì¤Ð½¨µÈ¤ÎÈôÌö¤âË¿ÃÀ¯¸¢¤Î°ÂÄê¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤Û¤ÉÀ¯¸¢±¿±Ä¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¸¤á¤Ç¼ÂÄ¾¤È¤¤¤¦½¨Ä¹Áü¤Ï¡¢¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤«¤é¤â¤¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¡ª
°¦ÃÎ¸©¡¦Ì¾¸Å²°
¡¡½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¡Ö½ÐÀ¸¤ÎÃÏ¡×¤ÈÅÁ¤ï¤ë¤Þ¤Á
¡¡½¨µÈ¤È½¨Ä¹¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¤È¤·¤ÆÅÁ¤ï¤ë¤Î¤¬¡¢Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¤Ë¤¢¤ëÃæÂ¼¸ø±à°ìÂÓ¡£»ñÎÁ¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÙÉô¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤¬·»Äï¤Î¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡¡±àÆâ¤Ë¤ÏËÔ¢¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÀ¤¤ä³«±¿¤ò´ê¤¦»²ÇÒµÒ¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤ë¡£¶Æâ¤ÎÅ¸¼¨¤ä´ØÏ¢¹Ô»ö¤Ï¡¢Âç²ÏÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤½¤¦¡£»¶ºö¤Î¸å¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°¾ë¶á¤¯¤Î¶â¥·¥ã¥Á²£Ãú¤ÇÌ¾¸Å²°¤á¤·¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡ª
ÃæÂ¼¸ø±à
¡¡ÃæÂ¼¸ø±à¤Ë¤¢¤ëÆüµÈ´Ý¤È¤Ê¤«¤Þ¤¿¤Á¤ÎÁü¡£ÆüµÈ´Ý¤ÏË¿Ã½¨µÈ¤ÎÍÄÌ¾¡£¸ø±à¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤æ¤«¤ê¤Î»ËÀ×¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÔ¢¿À¼Ò
¡¡Ë¿Ã½¨µÈ¸ø¤òã«¤ë¿À¼Ò¡£¹¾¸Í»þÂå¤¬½ª¤ï¤êÌÀ¼£¤ÎÂå¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£18Ç¯¤Ë¸½ºß¤ÎÃÏ¤ËÃÏ¸µ½»Ì±¤Î¶¯¤¤´õË¾¤ÇÁÏÀß¡£½ÐÀ¤³«±¿¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¡ª
¶â¥·¥ã¥Á²£Ãú
¡¡Ì¾¸Å²°¾ëÆó¤Î´Ý¡¦»°¤Î´Ý¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Æ¸·Áª¤µ¤ì¤¿ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¡¦Ì¾¸Å²°¤á¤·¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿©¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ÜÀß¡£ÃÏ¸µ¥°¥ë¥á¤ò´®Ç½¤·¤¿¤¤¡£
ÆàÎÉ¸©¡¦ÂçÏÂ·´»³
¡¡ÂçÏÂ»ÙÇÛ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ë²¼Ä®
¡¡Ë¿Ã½¨Ä¹¤¬ÂçÏÂ»ÙÇÛ¤ÎµòÅÀ¤Ë¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬ÂçÏÂ·´»³»Ô¡£·´»³¾ë¤òÃæ¿´¤Ë¡¢½¨Ä¹¤ÎÆþ¾ë¸å¡¢¾ë¤È¾ë²¼Ä®¤¬À°¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬µÏ¿¤«¤é¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£ÀÐ³À¤ÎÉü¸µ¤â¿Ê¤ß¡¢¸½ºß¤â±ý»þ¤Î»Ñ¤ò¤·¤Î¤Ð¤»¤ë¡£
¡¡¾ëÀ×¶á¤¯¤Ë¤Ï½¨Ä¹¤ÎÊè½ê¤È¤µ¤ì¤ëÂçÇ¼¸ÀÄÍ¤¬¤¢¤ê¡¢½Õ³Ù±¡¤Ë¤ÏÊîÄó»û¤È¤·¤Æ½¨Ä¹¤ÎÊè½ê¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤æ¤«¤ê¤Î»ñÎÁ¤âÅÁ¤ï¤ë¡£¶âµû¤ÎÄ®¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÂçÏÂ·´»³¤Ï¡¢Ä®²È¥«¥Õ¥§¤ä»¶ºö¥¹¥Ý¥Ã¥È¤âÂ¿¤¯¡¢Îò»Ë¤È³¹Êâ¤¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¤ë²º¤ä¤«¤ÊÄ®¤À¡£
·´»³¾ëÀ×
¡¡Ë¿ÃÀ¯¸¢¤ÎÃæ½é´ü¤Ë¤Ï½¨Ä¹¤Îµï¾ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÎÎ¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÂçÏÂ¡¦µª°Ë¡¦ÏÂÀôÌó80ËüÀÐ¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£Å·Àµ19Ç¯¡Ê1591Ç¯¡Ë¤Ë·´»³¾ëÆâ¤Ç½¨Ä¹¤Ï52ºÐ¤Î¼ã¤µ¤ÇÉÂ»à¤·¤¿¡£
ÂçÇ¼¸ÀÄÍ
¡¡ÂçÏÂ·´»³»ÔÌ§»³Ä®¤Ë¤¢¤ëË¿Ã½¨Ä¹¤ÎÊè½ê¡£¸ÞÎØÅã¤Ï¹â¤µ2¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢ÃÏÎØ¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¤Ï²üÌ¾¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶âµû¤ÎÍÜ¿£ÃÓ
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î¤¿¤áÃÓ¤ÎÂ¿¤µ¤ä¥ß¥¸¥ó¥³¤Ê¤É¤Î±Â¤¬Å¬¤·¤Æ¤¤¤¿ÃÏÍýÅª¾ò·ï¤«¤éÈ¯Å¸¤·¡¢¸½ºß¤âÁ´¹ñ°ì¤ÎÀ¸»ºÎÌ¤ò¸Ø¤ë¡£ÆÈÆÃ¤ÊÉ÷·Ê¤¬É÷¾ð¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
È¢ËÜ´Û¡Öº°²°¡×
¡¡¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¤¤¿ÍõÀ÷¤á¾¦¤ÎÄ®²È¤ò²þ½¤¤·¤¿»ÜÀß¡£ÏÂÉ÷¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¶âµû¤äÍõ¤ÎÅ¸¼¨¤äÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¼¢²ì¸©¡¦Ä¹ÉÍ
¡¡½é¤á¤ÆËÜ³ÊÅª¤Ê¾ë»ý¤ÁÂçÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃÏ
¡¡¼¢²ì¸©Ä¹ÉÍ»Ô¤Ï¡¢¼ã¤¤½¨µÈ¤¬¾ë¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢¾ë²¼Ä®¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃÏ°è¤À¡£¸½ºß¤ÎÄ¹ÉÍ¾ë¤ÏÉü¸µÅ·¼é¤À¤¬¡¢´ÛÆâ¤Ç¤ÏÅö»þ¤ÎÀ¯¼£¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¤¬¤ï¤«¤ëÅ¸¼¨¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¹ÉÍ»ÔÀÐÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡¢ÀÐÅÄ»°À®¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¤ÈÅÁ¤ï¤ë¾ì½ê¤¬¤¢¤ê¡¢Áü¤äµÇ°Èê¤âÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¿´³¹¤«¤é¤Ï¤ä¤äµ÷Î¥¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»°À®¤æ¤«¤ê¤ÎÃÏ½ä¤ê¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤âÂ¿¤¤¡£¹õÊÉ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Î³¹Êâ¤¤È¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢°ìÆüÃæ³Ú¤·¤á¤ë¥³¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÀÐÅÄ»°À®½ÐÀ¸ÅÁ¾µÃÏ
¡¡»°À®¤Î½ÐÀ¸ÃÏ¤ÈÅÁ¤ï¤ëÄ¹ÉÍ»ÔÀÐÅÄÄ®¤Ë¤Ï¡¢À¸ÃÂÃÏÈê¤äÀÐÅÄ²ñ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢¼ã¤»°À®¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤À¡£
¹õÊÉ¥¹¥¯¥¨¥¢¼þÊÕ
¡¡¹õÊÉ¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ï¡¢¸Å¤¤¶ä¹Ô·úÃÛ¤ä¾¦²È¤ò²þÁõ¤·¤¿¥¬¥é¥¹¹©·Ý´Û¤äÅÚ»ºÊªÅ¹¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¥ì¥È¥í¤ÇÉ÷¾ð¤¢¤ë´Ñ¸÷¥¨¥ê¥¢¡£¾Æ¤»ª¤½¤¦¤á¤ó¤Ï¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ë¡È¥½¥¦¥ë¥Õ¡¼¥É¡É¡£
Ä¹ÉÍ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û
¡¡ÈüÇÊ¸ÐÈÊ¤ÎË¸ø±àÆâ¤ËÎ©¤ÄÇîÊª´Û¡£½¨µÈ¤¬½é¤á¤ÆÃÛ¤¤¤¿¡È½ÐÀ¤¾ë¡É¡¦Ä¹ÉÍ¾ë¤ÎÎò»Ë¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Ì¿¿Äó¶¡¡¿¡Ê¸øºâ¡ËÌ¾¸Å²°´Ñ¸÷¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó¥Ó¥å¡¼¥í¡¼¡¢¡Ê°ì¼Ò¡ËÂçÏÂ·´»³»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢ËÌ¶á¹¾Ë¿ÃÇîÍ÷²ñ¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É