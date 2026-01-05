トヨタのSUVミニバンがユーザーを魅了

2025年11月5日から9日まで開催された「ガイキンドインドネシア国際オートショー マカッサル（GIIASマカッサル）」では、トヨタが6年ぶりに出展し「イノーバゼニックス」を披露しました。

現地での注目に加え、日本国内のユーザーからも関心の声が広がり、イベントは大きな話題となりました。

【画像】超カッコイイ！ トヨタ最新型「SUV“ミニバン”」を画像で見る（50枚）

トヨタの久々の出展に合わせ、現地ディーラーのカッラ・トヨタは年末商戦を見据えて会期中に400台の販売を目標に掲げるなど、節目となるイベントに期待を寄せていました。

会場では、コンパクトMPV「カリヤ」、コンパクトSUV「ラッシュ」「ライズ」といった幅広いラインナップを披露。若年層からエグゼクティブ層まで、多様な顧客層に向けたアピールが展開されました。

なかでも、日本市場には導入されていないものの、SUVライクなデザインと高い実用性から国内ユーザーの関心を集めているのがイノーバ ゼニックスです。

インドネシア名「キジャン イノーバ ゼニックス」として知られるこのモデルは、インドネシアやインド、ASEAN市場を主なターゲットに開発されました。

従来のラダーフレーム構造とFRレイアウトを廃止し、乗用車系の「TNGAプラットフォーム（GA-C）」を採用したモノコックボディとFFレイアウトへ刷新。これにより走行性能や快適性が大幅に向上しています。

デザインコンセプトは「グラマラス＆タフ」。大型の台形グリルやシャープなLEDヘッドライト、力強いフェンダー造形によって、ミニバンでありながらSUVのような存在感を放っています。

さらにシリーズ初となる第5世代ハイブリッドシステムを搭載したモデルが用意され、環境性能と実用性を両立させた点も注目されました。

上級グレードには開閉可能なパノラミックルーフやオットマン付きキャプテンシート、10インチのリアエンターテインメントシステム、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」などを備え、快適性と先進性を兼ね備えています。

ボディサイズは全長4755mm×全幅1850mm×全高1795mm、ホイールベース2850mmと堂々としたプロポーションを持ち、パワートレインはガソリンとハイブリッドの2種類が設定されています。

なかでもハイブリッド仕様は2リッター直列4気筒エンジンとCVTを組み合わせ、システム最高出力186PSを発揮します。

価格はガソリンモデル「G」が4億1900万インドネシア・ルピ（約387万円）から、ハイブリッドモデル「G HV」が4億5800万インドネシア・ルピア（約423万円）からとされています。

ちなみに、車名の「ゼニックス（ZENIX）」は「頂点（Zenith）」と「クロスオーバー（X）」を組み合わせた造語であり、インド市場では「イノーバ ハイクロス」として販売され、スズキへは「インヴィクト」としてOEM供給されています。

※ ※ ※

日本国内のユーザーからは「SUVライクなスタイリングが新鮮」「存在感がある」という声や、「3列シートで家族利用に理想的」「実用性が高い」という評価が目立ちます。

さらに「日本でも導入してほしい」「価格が現実的で、もし国内販売されれば人気になるはず」「トヨタのラインナップに加われば選択肢が広がって嬉しい」といった市販化への期待も強く示されています。

グローバル展開を視野に入れたこのモデルは、インドネシア国内だけでなく日本のユーザーからも注目を集め、今後の展開に期待が高まっています。