¥ª¡¼¥É¥ê¡¼½ÕÆü¡¢¼ã¼ê»þÂå¤ËÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¥í¥±¤Ç¡ÈÍ£°ì¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É

¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î½ÕÆü½Ó¾´¡Ê46ºÐ¡Ë¤¬¡¢1·î4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö²ÁÃÍ´Ñ²Ä»ë²½¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ ¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¼ã¼ê»þÂå¡¢ÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¥í¥±¤Ç¡ÈÍ£°ì¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
VTR¤ò¸«¤Æ¡Öµö¤»¤ë¡×¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡È¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¡É¤Î¥È¡¼¥¯¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯Æ±ÈÖÁÈ¡£½ÕÆü¤Ï¼ã¼ê»þÂå¡¢ÉÑÈË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¼«Âð¥í¥±¤Ç¡ÈÍ£°ì¥¤¥ä¤À¡É¤È´¶¤¸¤¿¥¸¥Ö¥ó¥é¥¤¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÕÆü¤Ï¡Ö¶¹¤¤Éô²°¤À¤«¤é¡ÄÍ£°ì¥¤¥ä¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¿Í¤¬Â¿¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤È¤«¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤È¤«¡£Í¾Íµ¤ÇÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÌÌ¡¹¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¡Á¡Ä¡×¡Ö¤¢¤½¤³¤À¤È¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ»½Ñ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Æ´ðËÜÅª¤Ë¤â¤¦¡Ä±ø¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£²¿ÆüÍú¤¤¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÄË»¤·¤¤¤«¤é¤Í¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
