お笑いコンビ「キングコング」の西野亮廣（45）が4日に公式X（旧ツイッター）を更新し、自身の付きまとい被害について告白した。

西野は「過去に、僕の自宅周辺まで何度も来られる方がいて、最終的には警察に相談せざるを得ない状況になったことがあります」と切り出すと「その後の対応の中で、その方が精神的なご病気を抱えておられることが分かりました。警察の方々は非常に慎重かつ丁寧に対応してくださり、接近禁止の措置が取られ、ご家族の協力も得て、事態はなんとか収束しました」と報告する。

「もし対応が少しでも遅れていれば、当事者は『逮捕』という取り返しのつかない局面に進んでいました」といい「現在も、僕が把握している範囲だけで、同様の症状と思われる方が少なくとも三名いらっしゃいます。中にはSNS上で『西野の嫁』を名乗り、何百回ブロックしても、その度に新たなアカウントを作成し、妄言や、弊社の女性スタッフへの執拗な攻撃を繰り返しているケースもあります」と明かした。

「重要なのは、当事者を責めることでも、見て見ぬふりをすることでもありません。早い段階で異変に気づき、家族が最初のストッパーとなり、医療や福祉、制度につないでいくこと。その導線がなければ、本人も、周囲も、誰も救われない形で事態が壊れてしまいます」

また「ただ、過去の事例を見ていると、家族側も疲弊し、対応が難しくなってしまう(=介護のサジを投げた)ケースが少なくないように感じています」といい「せめて、一人の人間がいくらでも新しいアカウントを作れてしまう現在の仕組みについては、改善の余地があるのではないかと思います」とSNSの運営側に提言をしていた。