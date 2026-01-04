“B級フード研究家”としても活動している、ライターのノジーマこと野島慎一郎です。

普段からカップ麺を食べる機会が多いので、2024年までは個人的に美味しいと感じたカップ麺の月間ベスト5を発表していました。

2025年からは少しペースを落とし、半年に一度、上半期と下半期のベスト5を紹介していきます。

それでは今回は2025年下半期のベスト5の発表です。ぜひカップ麺選びの参考にしてください！

第5位：ニュータッチ 凄麺 埼玉スタミナラーメン

5位はニュータッチ「凄麺 埼玉スタミナラーメン」。埼玉・浦和の老舗中華店「娘娘（にゃんにゃん）」などで生まれたご当地ラーメンです。

醤油のコクと旨味にピリ辛とニンニクでパンチを効かせたスープが特徴的。とろみもあるので、凄麺ならではのしなやかなノンフライ麺にによく絡みます。

ニラがたっぷり入っていて、その香りも味も主張強めでガツンとうまい。

気になるのは肉が底に沈みがちなことくらい。完成度が高い！

第4位：ベストプライス byトップバリュ 栃木佐野ラーメン

4位はベストプライス byトップバリュの「栃木佐野ラーメン」。イオンのプライベートブランドで、製造は明星です。販売価格は148円！

安価なのでできることっていうのは当然限られてしまうわけだけど、その中で徹底的に麺の質にこだわったことが強く感じられます。うねりのある平打麺は佐野ラーメンの雰囲気バッチリ！

澄んだスープは鶏と豚の旨味が豊か。麺との一体感もバッチリで、食べ終わったあとも「あと一口だけ……」と無限にスープを飲みたくなっちゃうやつです。

限られた予算の中で限界を超えて佐野ラーメンを表現できてる。これはうまい！

第3位：日清食品 利きどん兵衛 天ぷらそば 信州

3位はどん兵衛が秋に展開した「利きどん兵衛」シリーズから「利きどん兵衛 天ぷらそば 信州」を選出しました。どん兵衛はもともと東日本、西日本、北海道で味が違いましたが、信州版は今作で初登場です。

作ってみるとつゆがかなり黒く、これはしょっぱそうだと思わず身構えてしまいましたが、いざ食べてみると溢れてくるのは鰹だしの旨味。これが実に美味しい。

そして麺は太めで食べ応えがあり、蕎麦の風味もしっかり。

いつも食べている東日本版どん兵衛天ぷらそばと比べて大きな差はないし、派手さもないんだけど、確かなバージョンアップを感じる一杯でした。とてもうまい！

第2位：池森そば（ヤマダイ） 革命そば

2位は人気バンドDEENのボーカリスト・池森秀一さんがプロデュースする蕎麦ブランド「池森そば」から発売された「革命そば」を選出。製造はニュータッチでおなじみのヤマダイ食品。

こちらは秀逸すぎて、思わず記事も書いてしまいました。

ヤマダイのノンフライ蕎麦は常々最高だと思っていましたが、つゆの塩気を抑えて蕎麦の風味を最大限引き出し、カップ麺とは思えないほど繊細な美味しさに。

塩気を抑えたとはいえつゆが薄味なわけではなく、いろいろなだしを合わせて味に深みもあるし、ブラックペッパーの爽快感もまた絶妙。

これは数量限定ではなく通年販売してほしいなあ。絶品でした！

第1位：日清食品 カップヌードル 魚豚

そんな「革命そば」を抑えて2025年下半期の1位に選んだのは「カップヌードル 魚豚」（日清食品）。カップヌードルシリーズの新作です。

そもそもカップヌードル自体、好みが分かれやすい商品だと思うので、これも好き嫌いはハッキリ出るかと思います。でも、カップヌードル好きな人にはかなりの高確率で響くんじゃないかと……！

スープは鯖と豚骨の旨味をバランスよくまとめていて、かなり濃厚。まるで魚介豚骨つけ麺のつけだれのようです。感動して、強引につけ麺にするアレンジも試してみたりしました。これもウマかった！

カップヌードルは平打ち麺なので、ただでさえ麺とスープが絡みやすいのですが、スープにとろみもあるのでいつも以上にどっぷり絡みます。ものすごい一体感！

追い魚粉を入れるとスープがザラッとするのも最高です。ネタに走ったような新作が多いカップヌードルシリーズですが、これは名作ですね。最高でした！

総評

以上が2025年下半期に食べて美味しかったカップ麺のベスト5になります。

残念ながらすでに終売になってしまっている商品もありますが、人気があった商品は期間をおいて再販されることが多いです。

気になった商品があればぜひ覚えておいていただき、再販を楽しみにしていただければと思います！



https://youtu.be/kZcVCsP13bs [リンク]

動画でも解説しています！

(執筆者: ノジーマ)