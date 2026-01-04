±ÊÀ¥Î÷¤Î±ð¤á¤¯¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¥á¥¤¥¯¥ë¥Ã¥¯¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÎï¤·¤¤¡×¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹±ïµ¯Êª¸«¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç´ãÊ¡¡×¡ÖAI¤«¤È»×¤¦¤Û¤É´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¡×
¢£¥Û¥ê¥Çー¥àー¥ÉÉº¤¦À¤³¦´Ñ¤ÎÃæ¡¢Èþ¤·¤¤´é¤ò¸«¤»¤ë±ÊÀ¥
¡Ú¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¡Û¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¥á¥¤¥¯¤ÎÎï¤·¤¤±ÊÀ¥Î÷①～②
¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®ÅÄÀÚ¥Ò¥í¤¬¡¢¼«¿È¤¬¼ê³Ý¤±¤¿King ¡õ Prince±ÊÀ¥Î÷¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òInstagram¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¾®ÅÄÀÚ¤¬¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï±ÊÀ¥¤Î¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¹¹ð¡£
±ÊÀ¥¤Ï¥Ç¥£¥ªー¥ë ¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤Î¥Õ¥ì¥ó¥É ¥ª¥Ö ¥¶ ¥Ï¥¦¥¹¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Östarring : Ren Nagase¡×¡Öhair¡õmake-up : Hiro Odagiri¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ê¥Çー¥àー¥ÉÉº¤¦¥é¥¤¥ÈÉÕ¤¥ª¥Ö¥¸¥§¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¡¢±ÊÀ¥¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿Á°È±±Û¤·¤ËÑ³¤²¤Ê»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤ë»Ñ¤ä¡¢¥ª¥Ö¥¸¥§¤Ë¼ê¤ò¤«¤±¿¶¤ê¸þ¤¯¤è¤¦¤ÊÎ©¤Á»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÆ°²è¤â¸ø³«¡£¤³¤Á¤é¤âÆ±ÍÍ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ç¡¢±ÊÀ¥¤¬¥³¥¹¥á¤ä¥Õ¥ì¥°¥é¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ê¡¢Í¥¤·¤¤¾Ð´é¤ò¸þ¤±¤¿¤ê¤È¡¢»×¤ï¤º¸«¤È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤ÊÆ°²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ë¤âÁý¤·¤ÆÎï¤·¤¤¡×¡Ö¿·Ç¯Áá¡¹±ïµ¯Êª¸«¤é¤ì¤¿¡×¡Ö¾åÉÊ¤Ç´ãÊ¡¡×¡ÖAI¤«¤È»×¤¦¤Û¤É´°àú¤Ê¥Ó¥¸¥å¡×¤Ê¤É´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£