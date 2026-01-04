年始の京都を彩る名物レースの結果に、ＳＮＳ上が大騒ぎになっている。１８頭立てで争われ、勝ったのは３番人気ブエナオンダ（牡５歳、栗東・須貝尚介厩舎、父リオンディーズ）で、勝ちタイムは１分３３秒７。２着は５番人気のファーヴェント（松山弘平騎手）が入った。

波乱を演出したのは、３着に入ったショウナンアデイブ（牡７歳、栗東・高野友和厩舎、父ディープインパクト）だ。１８頭フルゲートの中で、最低人気の７歳馬が好スタートから３、４番手を追走。直線でも池添謙一騎手のゲキに応えて粘り、勝ち馬から頭、首差の３着でゴールした。

３連単は１０９万６６４０円と大荒れ。高野厩舎は、５Ｒでも管理する単勝オッズ１７０・６倍で１３番人気のタイキルッジェーロ（牡３歳、父リオンディーズ）が勝ち、３連単１５９万５８２０円の大波乱を演出していた。

金杯での大波乱はＸ（旧ツイッター）でもトレンド入り。「誰が買えんねん…」「１と１５軸悩み散らかして２分の１を外す」「くそ荒れたな」「あんなの獲れるかー」「荒れるとは思ってけどここまでとは」「最低人気持ってきた池添さん恐ろしい」の声が寄せられた。