「成人式の“スケスケ衣装”で大炎上」から2年──藤川らるむが恵比寿で月商10倍の女社長に激変「炎上上等をやめた理由」

2024年の成人式で、一見裸に見える露出度の高い服装で訪れ賛否両論を巻き起こしたモデルの藤川らるむ。あれから2年、彼女は東京・恵比寿でメイクスタジオを経営する辣腕経営者へと変貌を遂げていた。昨年は月商10倍となるなど急成長を遂げるなかで、「炎上上等」と語っていたSNSの振る舞いにも変化が出てきたという。

【画像】成人式での際どい服装が話題となった藤川らるむのビフォーアフター

バズりで集客、ステマと誤解を招くことも…

――集英社オンラインでの取材は1年ぶりです。昨年は東京・恵比寿にメイクスタジオ「RALMEHOUSE」をオープンさせたばかりでした。あれから1年、どう過ごされていましたか。





藤川らるむ（以下同） 2025年は完全に経営に超集中って感じでした。2024年にオープンして、最初の3か月ぐらいは全然暇だったんですけれど、2025年に入ってからはありがたいことに忙しくさせてもらいました。

――店が忙しくなるきっかけはあったんですか？



SNSでバズらせることが、大きかったかなと思います。私自身がXでバズったり、店に来てくれたインフルエンサーさんたちがバズらせてくれたり。バズりを作り続けることが、集客につながりました。



最近だとSNSでアイドルじゃないと批判された「夜明けのアイリス」の石田詩音さんのメイクが3400万インプレッションになりました。

――藤川さんとSNSというと、炎上というイメージもあります。



炎上もありました（笑）。やっぱりバズりと炎上って紙一重みたいな感じなので。昨年5月にXの「バズり構文」を使って「6,500円で顔の黄金比分析してもらえて、眉毛のメイクレッスンも出来るのお得過ぎない？可愛くなりたい人／垢抜けたい人全員行くべき。」と自分の店の紹介をしたんですが、その投稿がバズったのはよかったんですが、ステマだと勘違いされて若干炎上しました



投稿がバズったことで店の予約も入りましたし、集客にはつながったのでトータルでいえばプラスではあるんですけど、店の見え方として良くないかなとも感じていて。ちょっと間違えたかなって思ってます。



――これまでの藤川さんだとあくまで個人で責任を取るから自由にできたけれど、経営者として店を考えると、できなくなったんですね。



今は12人ほど業務委託でスタッフを雇っています。私が炎上するだけで済むのならいいですが、スタッフにもダメージがくるかもしれない。守るものができたというか、好き勝手な発信は少し控えないとなと思い始めました。何かあったらお店に反応がダイレクトに影響が出てしまうので。



だから、あまり感情では動かなくなりましたね。あと先のことを考えられるようになりました。「これを発言したらどうなるか」「こんなふうにSNSが伸びても、集客にはならないよね」とか。今までのようにただ数字を取れればいい訳じゃなくて、店の集客に繋がるのか、メイクが話題になるのかとか、そういう観点でバズを作るようになりました。

「あの成人式のことは何も悪くないと思っている」

――完全に経営者の視点になったんですね。



恵比寿の店舗はこの1年でありがたいことに月商が10倍ぐらい増えました。今はお店自体が走っている感じです。以前は私のファンというお客さんが多かったんですが、今は私のことを知っているお客さんは1割くらい。



ABEMAの恋愛リアリティショー「シャッフルアイランド Season6」に出演したことをきっかけに知っていただけることも少なくはないんですが、あくまでもあの番組では“仕事と同じくらい恋愛にも向き合ってみたい”という気持ちで参加しました。



結果的に、たくさんの人と関わって自分を見つめ直すきっかけにもなりましたし、声を掛けていただくことも増えたので“いつ人に見られていても大丈夫な振る舞いをしないとな”と意識したりと、本当に学ぶことが多かったです。

――それだけ多忙だと1年は早かったのではないですか。



早かったですね。1年間めちゃくちゃ突っ走りました。スタートアップみたいなものなんで、店の体制を整えたり大変でした。朝7時から夜8時までの営業時間は常にお店にいて、いろんな指示を出したり。全部大変でしたけど、つらいことは1個もなかったです。



――プライベートは今年変化はありましたか。



あんまり遊びに行かなくなりましたね。家で仕事をしていることが多くて、外にも犬の散歩に行くくらいですね。ただ常に新しいインフルエンサーの子には会うようにしています。伸びている子は私からフォローして、DMをして会うのがルーティーンです。



自分が気になった子がいたら、SNSで声をかけて会うということは14歳からずっとやってきています。モデルの仕事であったり、芸能の仕事もそうしたことを繰り返すことで繋がっていきました。それこそ14歳の頃に仲良くなったインフルエンサー経由で、新しいインフルエンサーとつなげてもらったりしています。14歳から種をまいて、今は回収期間。ありがたいです。



――恋愛のほうはどうですか。



一昨年はしてたんですけど、昨年はないですね。すごい生意気なこと言うと「全員なんか違うな」「全員、弱ぇー」と思っちゃうんですよね。私のレベルまで上がってこいと（笑）。



私は伸び代がある人が好きなんですよ。スタッフも男性も。一方で、メンタルも安定している人が好きなんですけど、スタートアップの経営者って結構メンタルが安定していないじゃないですか？ そういうのはちょっとNGです。



――恋愛観も経営者ですね（笑）。お話していると、あの成人式のイメージがないですね。



成人式のあの画像をいまだに引っ張り出されることはありますよ。ただ、別に怖くはないですね。あの時のことは何も悪くないと思っているので。つつくところがそこしかないから、引っ張り出されるんだと思います。

「批判されようが若いので、何をしても許されます（笑）」

――成人式のあの写真を見て、サロンに来る人もいるんですか？



最初から知ってるわけじゃなくて、「あれ？ 成人式のあの写真ってもしかして、らるむさんだったんですか!?」ということが結構あります（笑）。今はそれこそ成人式のお客様に対応しています。成人式当日の朝は3時入りして、朝4時から皆さんの着付けをします。

――もう新成人を送る側なんですね。



送る側です（笑）。人生って面白いですよね。うちのスタジオは単価がどうしても高くなってしまうんですが、それでも「一生に一度の成人式だから絶対に可愛くしたい」という方が多くて。他の老舗ではメイクがどうしてもトレンドではないんですが、うちは韓国であったりワンホンメイクと最新のメイクができるので、問い合わせも多く、成人式の予約は完全に埋まっています



――藤川さんは成人式には本当に縁がありますね。



本当ですよね。あんなことやっていたのに、今こうやって若い子に来てもらえる店を経営しているというのは、ちょっと感慨深いです。



――社会的立場も変わった中、改めてあの成人式についてはどう感じていますか。



私的にはめちゃくちゃいい思い出ですね。20歳の「別にあれでよくない？」という無邪気さで突っ走ったことは、すごい楽しかったし、いい思い出です。今年の成人式では誰か私くらい目立ってほしいですけどね。なんかおもろいこと誰かやってよって感じです（笑）。



――今年成人式を迎える若者に、お姉さんとして一言ください。



何でも突っ走ったほうがいいですよ。日本人の性質には抑え込む、思っていることを言わないというのがありますけど、もうはっきり自己開示をした方がいいです。批判されようが若いので、基本的には会社経営をしていなければ、何をしても許されます（笑）。



――最後に2026年の目標をお願いします。



春ぐらいに恵比寿で2店舗目を出そうかなと思っています。今の店は土日はもう予約がいっぱいで入れないので、拡大移転するのか、2店舗目を別で走らせるのかのどちらかで考えています。



あとヘアメイクの事務所にしていきたいなと考えています。うちのサロンにも芸能をやっている子がくるんですけど、みんな「ヘアメイクがかわいくない」「自分でやった方がいい」と不満がすごくあるんです。逆にうちは最新トレンドのメイクができるので、芸能事務所と提携していきたいんです。その計画は着々と進んでいます。将来的にはサロンを拡大するというより、ヘアメイクスクールを開きたいですね。



取材・文／徳重龍徳 撮影／平川友絵