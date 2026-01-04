『ドリフに大挑戦』の公式SNSが更新され、Snow Manの宮舘涼太、深澤辰哉と、亀梨和也が“カリスマックスポーズ”を決めたオフショットが公開され、注目を集めている。

【画像】“カリスマックスポーズ”の宮舘涼太＆深澤辰哉＆亀梨和也ら／着物＆タキシード姿も披露した宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二

『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』は、1月8日19時からフジテレビ系で放送される。

■タクシー運転手姿の亀梨和也を両脇から挟む宮舘涼太＆深澤辰哉

写真（3枚目）は、コント「もしもシリーズ『タクシー』」のオフショット。中央にはタクシー運転手の衣装に身を包んだ亀梨が立ち、その両脇を（左）深澤、（右）宮舘が固める構図となっている。

亀梨は、シャツにベストを重ねたタクシー運転手スタイルで、にこやかな笑顔を見せ、画面中央に立つ姿が印象的だ。深澤はフーディーに短パン、幼稚園帽子を被った装いでコミカルな雰囲気を演出。一方の宮舘は、ノルディック柄のニットにブラックデニム、ロングコートを羽織り、落ち着いた存在感を漂わせている。

3人は、安藤なつ（メイプル超合金）、塚地武雅（ドランクドラゴン）、賀屋壮也（かが屋）とともに、“カリスマックスポーズ”を披露。

和やかな笑顔と息の合った決めポーズがそろい、コントの世界観の中で、3人それぞれのキャラクターが自然に伝わってくる1枚となっている。

SNSでは「だてふかと亀梨くんが一緒なの嬉しい」「亀舘！」「亀梨くんの隣にいる宮舘くんかわいい」「舘様私服？」「たつやくん（5歳）バブい」といった声が寄せられている。

■着物＆タキシード姿も披露した宮舘涼太＆深澤辰哉＆向井康二

Snow Man

