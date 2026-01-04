杉浦太陽さん「もう〈イクメン〉という言葉は役目を終えた」5児の父が語る令和の育児感

今年8月に第5子が誕生し、7人家族にパワーアップした杉浦太陽さん。育児休業を取得し、仕事も家庭も楽しみながら両立する姿は、男性にも育児の楽しさを教えてくれました。そんな杉浦さんが先日行われた「ペアレンティングアワード」の授賞式で語ってくれた子育てエピソードをご紹介します。

「イクメン」という言葉の役割は終了！ 育児は夫婦二人でいっしょにするもの

なんと、授賞式が行われた11月26日は長女・希空さんの誕生日！ 今年で18歳になられたそう。





「18年前の今日、僕は初めてパパになりました。18歳ということは、もう成人の仲間入りです。長女の誕生日、成人した日にこの賞を受賞できたことは、偶然だと思っておりません。この喜びを家に帰って家族と分かちあいたいと思います」と、コメントをしてくれました。

「パパになって18年になりますが、わが家には0歳3カ月の赤ちゃんもいて、また育児をできている。大変さもありますが、とても充実していて幸せです」と、育児の楽しさも語ってくれた杉浦さん。時代の流れとともに、子育ての風潮にも違いを感じているようです。

「以前は、子育てのトークショーなどをやってもお客さまの95%がママだったんです。でも最近だとパパとママの割合は半々ぐらい。18年を経て、世の中の流れや意識が、育児は『パパが手伝うもの』ではなく、『夫婦でいっしょにするもの』というふうに変わったのかなと思います」

「18年前はまだ『イクメン』という言葉もなく、途中でイクメンという言葉が広がって。でも今はもうイクメンという言葉自体が役割を終えて、夫婦二人で歩んでいこうという流れになっているのかな。僕も保育園の送り迎えをしていますが、同じように送り迎えをするパパが増えたなって感じています」

夫婦は、人生をともに歩む戦友。育児は二人でやったほうが楽しい！

また、杉浦さんは「育児って、二人でやったほうが楽しくないですか？」とも。

「大変なことも分かちあえるし、僕も育児にかかわるようになって、母性の気持ちがわかるというか、『あ、これが父性か』みたいな気持ちも芽生えて。赤ちゃんが寝返りをすることがこんなにうれしいんだとか、パパって初めて言ったときの感動とか。これを経験していないと、人生損しているんじゃないかな。僕はすごくかけがえのない時間をともに過ごしていますよ」

辻さんとの関係は「カップルの時期もあって、夫婦になって。今はそれを乗り越えて人生をともに歩む戦友」と語る杉浦さん。戦友と共に子育てと戦う日々はまだまだ続きそうです。



「18年前、長女が生まれた日を今でも鮮明に覚えています。そんな娘も今日成人を迎えて、いつかは巣立つ日もやってくるでしょう。そして、長男、次男、三男、次女もいつかは成人を迎えます。とはいえ、次女はまだ生まれたばかりですから。僕、子どもたちの小学校に12年通っているんですけど、これからまだ12年あるんですよ（笑）。そう考えると、まだまだ子育ての折り返し地点にも立っていないのかなと思います」

忙しくてもポジティブに過ごす秘訣は「妻の笑顔を守る」こと

家族みんなでとても楽しく過ごしている様子が目に浮かぶ杉浦家。最後に「わが家のルール」を伺いました。

「大事な記念日に家族全員が必ず集まることですね。子どもが大きくなっていくと、全員で晩ごはんを食べる機会が減っちゃうんです。長女が地方で仕事していたり、長男は受験生だったり。子どもが多いと、イベントもたくさんありますから。数年前は小学生組が多くて、運動会とか大忙しでした。去年は幼稚園児、小学生、中学生、高校生と全員バラバラだったので、それもそれで（笑）。正直すごく大変だけど、同時ににぎやかで楽しいなと思います」

「あとは、夫婦の仲がいいこと。パパ・ママが笑っていると、子どもたちも笑顔になります。これは夫婦で決めているルールですね」

「忙しくても楽しく、ポジティブに過ごすためには？」という問いに、「妻の笑顔を守る、ただ一つです」ときっぱり答えた杉浦さんに、会場からも感嘆の声が上がっていました。まさに理想ともいえる夫婦の関係、家族の関係ですね。辻さんや昨年芸能活動をスタートさせた希空さんともども、今後の活躍に目が離せません。このたびは貴重なお話を、ありがとうございました！

第18回ペアレンティングアワード「ヒト部門」を受賞！

その年の育児業界に影響を与えたタレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する「ペアレンティングアワード」。今回子育てエピソードを教えてくれた杉浦太陽さんも、「ヒト部門」でみごと受賞されました。ほかにも、真船佳奈さん（テレビ局員兼漫画家）、木下ゆーきさん（インフルエンサー）、栗原 恵さん（元プロバレーボール選手）、柿谷曜一朗さん（元プロサッカー選手）&丸高愛美さん（タレント）夫婦、pecoさん（タレント・ブランドプロデューサー）、横山だいすけさん（歌手・俳優）、バービーさん（お笑い芸人）が受賞。みなさん、おめでとうございます！

杉浦太陽さん（俳優・タレント）

1998年デビュー。2001年に「ウルトラマンコスモス」主演以降、俳優、タレントとして幅広く活動。プライベートでは2007年に元モーニング娘。の辻希美さんと結婚。同年に長女、2010年に長男、2013年に次男、2018年に三男、2025年に次女が誕生し、現在は5児のパパに。パパとして、夫婦として、数々の賞を受賞している。

