シンガーソングライターでラッパーのちゃんみなが、育児動画を初公開。藤本美貴が「普通なお母さん最高！」と絶賛するヒトコマがあった。

【映像】ちゃんみな、初公開の育児動画

『夫が寝たあとに』は、3児のママである藤本美貴＆横澤夏子がMCを務め、ゲストと共に"ママの本音"を話すトークバラエティ。1月3日は「新春2時間SP〜紅白歌手ちゃんみなとのママ会〜」が放送。2024年7月に韓国のラッパー・ASH ISLANDと結婚し、同年11月に韓国で第1子となる女児を出産した、ちゃんみなが登場した。

ちゃんみなは、今回テレビ初公開となる深夜と朝の育児動画を公開した。動画に登場したのは、部屋着姿ですっぴんのちゃんみな。眠そうな声で「今、深夜1時48分です」と自撮りしながら時間を紹介した。どうやら娘が起きてしまったようで「どうしたんですか、急に」と尋ねると、娘は「ああ〜！」と元気に答えた。

深夜にハツラツとしてしまった娘に対してちゃんみなが「Rock and Roll」と声を掛けると、娘は「Yes！」と答え、カメラに向かってRock and Rollポーズ。横澤は「え！Rock and Rollって言うと、このポーズするんですか。すごい！」と1歳の娘にすでにロックの魂が芽生えていることに驚愕した。その後も、「Rock and Roll」と声を掛けると「Yes！」とポーズを決める娘。藤本も目を丸くして「なにこれ！ 超かわいい！」と絶賛した。さらにちゃんみなが「サランヘヨ〜」（愛してるよ）と伝えると、ギュッと抱き着く娘。深夜に元気すぎる娘にちゃんみなは「ねんねしよ〜、お願い」と懇願した。

次の動画は朝7時。保育園に行く前に鏡の前でスキンケアをするちゃんみなの姿があった。準備の途中に娘が起きてしまったようで、「おはよ〜」と言いながら娘のもとに向かう自然体でリアルな姿を受けて藤本は「普通なお母さん、最高！」「ステキ！」と絶賛した。

番組後半では、離乳食をなかなか食べてくれない娘に対して「あむあむあむ。お〜いし〜」と美味しく食べる振りをして、食欲をそそるという動画も公開。見事に娘は離乳食を口にして、横澤と藤本からは「わ〜〜！ すご〜い」と歓喜の声があがった。