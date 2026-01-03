人気作品のフィギュアやぬいぐるみ、日用雑貨など、豊富なグッズを展開するセガプライズ。

今回は2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『呪術廻戦 Luminasta “五条悟”虚式「茈」』を紹介します！

セガプライズ『呪術廻戦 Luminasta “五条悟”虚式「茈」』

登場時期：2025年12月25日より順次

サイズ：全長約20×21cm

投入店舗：全国のゲームセンターなど

TVアニメ『呪術廻戦』より、「虚式『茈』」を放つ「五条悟」のフィギュアがセガプライズに登場。

”Luminasta(ルミナスタ)”シリーズならではの、躍動感や迫力あるシーンを切り取った姿が立体化されています！

術式により発生する破壊力を感じさせる造形は、見応えたっぷり。

なびく衣装や髪の毛の流れで、動きを感じる一瞬がフィギュアで表現されています。

どの角度から見ても見惚れてしまうほど、こだわりが詰まったフィギュア。

台座部分も術式のエフェクトを表現し、世界観の一部になっています！

「虚式『茈』」を放つ「五条悟」を立体化した、迫力あるフィギュア。

セガプライズ『呪術廻戦 Luminasta “五条悟”虚式「茈」』は、2025年12月25日より順次、全国のゲームセンターなどに登場します！

