『キミプリ』お泊り会！響カイトからマフラー…うた問い詰める 第46話あらすじ＆場面カット
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第46話「今年もよろしくアイドルプリキュア！」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
【画像】楽しそうなお泊り会！響カイトからのマフラー…公開された場面カット
4日放送の第46話は、ハートの木がある丘で初日の出を見たあと、田中の家に集まるうた（声：松岡美里）たち。ピカリーネから連絡が入り、キラキランドはクラクランドの攻撃に耐えていること、何かあったらすぐにアイドルプリキュアが助けに行くことを伝え合うと、田中の提案でアイドルプリキュアの姿で新年会をすることになった。
すると、待っていたかのようにリポーターとはなみぃちゃんがあらわれ…。田中の家ででお正月を楽しんだ帰り道、うたは新しいマフラーが響カイトからのクリスマスプレゼントだと知ったなな（声：高橋ミナミ）とこころ（声：高森奈津美）に問い詰められ、「夜通しで話を聞かないと」と、みんなで喫茶グリッターにお泊りすることに。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
【画像】楽しそうなお泊り会！響カイトからのマフラー…公開された場面カット
4日放送の第46話は、ハートの木がある丘で初日の出を見たあと、田中の家に集まるうた（声：松岡美里）たち。ピカリーネから連絡が入り、キラキランドはクラクランドの攻撃に耐えていること、何かあったらすぐにアイドルプリキュアが助けに行くことを伝え合うと、田中の提案でアイドルプリキュアの姿で新年会をすることになった。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。