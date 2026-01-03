【Amazon スマイルSALE 初売り】 開催期間：1月3日9時～1月7日23時59分

映画「ワイルド・スピードX2」に登場する日産スカイラインGT-R (R34)を再現した「ワイルド・スピードX2 日産スカイラインGT-R (R34)」（42210）

Amazonにて開催されているセール「Amazon スマイルSALE 初売り」の対象商品に「レゴ テクニック」シリーズのレゴ ブロックセットが追加された。

セールでは、カーモデル「Ferrari SF-24 F1 Car」（42207）や「ポルシェ 911 RSR」（42096）、「Lamborghini Revuelto スーパースポーツカー」（42214）、「ワイルド・スピードX2 日産スカイラインGT-R (R34)」（42210）がラインナップ。それぞれ期間中、割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

「Ferrari SF-24 F1 Car」（42207）

ピース数：1,361

「スクーデリア フェラーリ」のカラーリングが施されたリアルな機能満載のF1レースカーモデル。実車さながらの機能が1/8スケールで再現されている。

イメージ

「ポルシェ 911 RSR」（42096）

ピース数：1,580

911 RSRのパワフルな外観、アイコニックなデザインを再現したモデルカー。スワンネック型マウント付きのリアウイング、リア・ディフューザーや実車さながらのヘッドライトとテールランプなど、すべてがリアルなレプリカモデル。

「Lamborghini Revuelto スーパースポーツカー」（42214）

ピース数：1,135

ランボルギーニならではの洗練されたデザインはもちろん、エンジンカバーや暗い所で光るヘッドライトなど、実車のつくりをリアルに再現。CONTROL+アプリ対応で、車の操縦やライトの操作はもちろん、コックピット画面でライブデータを確かめられる。