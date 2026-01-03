テレビ朝日の弘中綾香アナウンサーが、育児とキャリアを巡る議論の中で、実業家・ひろゆき氏の言説に対し「は？みたいな（笑）」とクレームを入れる場面があった。

【映像】ひろゆき氏にクレームを入れる弘中アナ

1月2日（金）、『闘うオンナのワイドショー』（テレビ朝日系）が放送。1年のニュースを女性目線で振り返る新感覚ワイドショーとして放送され、女性初の内閣総理大臣が誕生した激動の2025年を振り返った。スタジオにはMCのホラン千秋をはじめ、三宅香帆、黒岩里奈、森香澄、加納（Aマッソ）、弘中綾香（テレビ朝日アナウンサー）、山添寛（相席スタート）、長谷川あかりら豪華メンバーが集結。今年の顔となる闘うオンナたちが忖度ナシで語り合った。

番組では、2025年の出生数が過去最少を更新したニュースから、キャリアと出産の葛藤について議論が白熱。森香澄が「今のスケジュールでは絶対に働けない。キャリアが止まってしまう」「仕事の質が変わりそう」と吐露し、文芸評論家の三宅香帆氏が「70〜80歳まで働く時代に、なぜ30代の2〜3年すら休めないのか」と社会構造に疑問を呈する中、弘中アナは自身の体験を語り始めた。

11月に出産し、翌年4月には子どもを保育園に預けて復職した弘中アナ。周囲から「0歳から預けて可哀想」という声が上がったことに触れ、「これ、ひろゆきさんが悪くて（笑）」と実名を挙げて指摘。「切り抜き動画で、ひろゆきさんが『5歳までは親子一緒にいた方がいい』みたいなことを言ってるんですよ。『は？』みたいな（笑）」と、クレーム。加納も「反論の切り抜き出します」と応戦していた。