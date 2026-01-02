鹿沼〜宇都宮市内・国道4号に行きやすい道路

栃木県道路公社は2025年12月18日、宇都宮鹿沼道路（さつきロード）が2026年3月18日0時に無料化されると発表しました。

どのような道路なのでしょうか。

【画像】超便利!? これが無料化される「さつきロード」の位置とルートです！（6枚）

さつきロードは栃木県鹿沼市の東北道 鹿沼ICから東武宇都宮線 西川田駅近くの県道3号線「宇都宮環状線道路」（通称：宮環）を結ぶ約1.6kmの有料道路です。国道121号のバイパスとして、1996年3月に開通しました。

鹿沼ICから真東の宇都宮市内に行く場合、一旦南進し、途中で東にルートを変えるという「L字型」線形の国道121号を使わなければなりませんが、さつきロードを使うことでここを回避することができます。

また、宇都宮市内周囲をぐるりと囲むように走る宮環とも接続し、さらに国道4号や新4号バイパス方面などの主要国道にも行き来がしやすくなっています。

通行料金は普通車160円、中型車210円、大型車260円、特大車430円、軽自動車110円、軽車両等が20円です。

有料であることからここを敬遠し、県道6号線経由にしたり、121号のL字ルートを通るクルマも多くいましたが、今回、料金徴収期間の満了で無料化されることでいよいよバイパスとしてのポテンシャルを発揮することになります。

栃木県道路公社は「長きにわたりご利用いただきまして誠にありがとうございました」とコメントしています。