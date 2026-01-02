興國が東福岡をPK戦で撃破！ 神村学園は４発圧勝、流経大柏が豪快な逆転勝ち、そして尚志は劇的AT弾で準々決勝へ！【選手権３回戦】
［高校選手権・３回戦］１月２日
１月２日、第104回全国高校サッカー選手権の３回戦・第１試合の４ゲームが開催され、まずは神村学園、流経大柏、尚志、そして興國がベスト８に名乗りを上げた。
過去３度の選手権優勝を誇る東福岡と、初の８強進出を狙う興國が雌雄を決したゲームは、前半26分に動いた。東福岡は敵ゴール前の混戦からエースFWの齊藤が冷静にゴールに蹴り込んだ。終始アグレッシブな姿勢を貫く“赤い彗星”は徐々に興國を圧倒し、後半７分には相手守備陣がクリアに手間取るところをFW山口が突いて２点目を奪取した。
しかし、ここから興國が猛反撃に出る。後半30分にＣＫからDF竹村が頭で１点を返すと、後半アディショナルタイムにはFW笹が執念の同点ゴールをねじ込んだ。PK戦で存在を誇示したのが興國GK岩瀬だ。相手キッカー３人目のショットを見事にブロックすると、自ら５人目のキッカーを務めて見事に成功。チームを初の８強へと導いた。
流経大柏と大分鶴崎の一戦は、前半22分に均衡が破れた。大分鶴崎はロングボールに抜け出したFW山下が迷いなく左足を振り抜き、鮮やかに先制点をゲットする。それでも、プロ内定４名を擁する千葉代表は慌てない。33分に掴んだＰＫのチャンスをMF島谷がモノにして追いつくと、後半２分には鋭いターンからFW金子がネットを揺すって逆転に成功。すると24分、途中出場のMF安藤とFW金子のコンビで３点目をねじ込み、俄然優位に試合を進める。最終盤にも２点を加えた流経大柏が５−１で凱歌を上げた。
夏冬全国制覇を目論む神村学園は、29年ぶり出場の古豪・水口と対戦。がっぷり四つに組む展開で迎えた前半29分、神村学園が先手を取る。敵陣深くで粘り強くパスをつなぎ、最後はFW倉中が左足で完璧なコントロールショットを叩き込んだ。さらに後半開始早々の２分には、相手ＧＫが弾いた球をMF細山田がプッシュして２点目。攻勢を強める鹿児島の名門は６分、15分とFW日高が連続ゴールを挙げて一気にリードを広げた。神村学園が４−０の大勝を収め、準々決勝進出を果たしている。
ともに攻撃自慢の尚志vs神戸弘陵のバトルは、じりじりした展開のままスコアレスでハーフタイムを迎えた。互いに激しく攻め合うもゴールは生まれず、勝敗の行方はPK戦に委ねられるかと思われたが――。後半40＋３分だった。尚志は右ＣＫの流れから、FW臼井がダイビングヘッドで決勝点を叩き込んだ。東北の雄が劇的な幕切れで接戦を制している。
３回戦・第１試合の結果は以下の通りだ。
【１月２日／３回戦・第１試合】
尚志（福島） 1-0 神戸弘陵（兵庫）
神村学園‘（鹿児島） 4-0 水口（滋賀）
興國（大阪） 2(5PK4)2 東福岡（福岡）
流経大柏（千葉） 5-1 大分鶴崎（大分）
構成●高校サッカーダイジェスト編集部
【画像】広瀬すず・ガッキー・永野芽郁・川口春奈！ 初代から最新21代目の池端杏慈まで「選手権・歴代応援マネージャー」を一挙公開！
