Snow Manの渡辺翔太が自身のInstagramを更新し、ハワイでのオフショットを公開。リラックス感あふれる姿に、ファンの注目が集まっている。

【画像】渡辺翔太ハワイでの私服ショット／『バタバタ買い物バケーション』オフショット／前回ハワイを訪れた深澤辰哉＆佐久間大介

■ハワイの空気をまとった渡辺翔太のリラックスショット

投稿では「ハワイ行ってきた」と一言添え、南国の風景の中でくつろぐ姿を披露。ヤシの木が並ぶ開放的なロケーションで、カフェテーブルに腰掛けた渡辺は、脚を組み、片手で髪をかき上げるような自然体のポーズを見せている。

ブラックのTシャツにワイドパンツ、足元はサンダルというシンプルなコーディネートながら、サングラスを合わせることで大人の余裕を感じさせるスタイルに。肩の力が抜けた佇まいからは、旅先ならではのリラックスムードが感じられる。

別カットでは、視線を外して遠くを見つめる横顔ショットも公開。パスポートを手にした姿は、ナチュラルで落ち着いた表情が印象的だ。

■番組ロケで訪れたハワイ、放送にも期待

今回のハワイ滞在は、1月17日に放送される『バタバタ買い物バケーション』（TBS系）第4弾のロケによるものとみられる。

同番組には、設楽統（バナナマン）、飯塚悟志（東京03）、鈴木亮平、川口春奈とともに出演することが発表されており、1泊弾丸旅での様子が放送される予定だ。

番組公式SNSでは、アロハシャツ姿でハワイの自然に囲まれながら笑顔を見せる渡辺、鈴木、川口のショットも公開されており、ロケの合間の和やかな雰囲気が伝わってくる。

SNSでは「オフ感がたまらない」「彼氏感やばい」「念願のハワイ良かったね」「エグいほどイケメン」「安定のサンダル！」「サンダル姿も激メロ」「かきあげてるの爆イケ」「フェイスラインめっちゃ綺麗」といった声が相次いで寄せられている。

■前回は深澤辰哉＆佐久間大介がハワイへ！

Snow Man

