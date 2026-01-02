1月4日放送、大河【豊臣兄弟！】超予習まとめ＆相関図--秀長の生涯、正室・側室、重要な家臣たち

2026年のNHK大河ドラマ（第65作目）は、戦国時代のど真ん中、強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡を描く「豊臣兄弟！」。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（とよとみ ひでなが）。

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©NHK

放送開始は2026年1月4日（日）。初回は15分拡大版での放送となります。放送開始まであと２日。本記事では、これまでJapaaanで紹介してきた記事の中から、「豊臣兄弟！」の舞台の中心となる、豊臣秀吉・秀長が行きた時代の予習になる記事をピックアップします。

主人公・豊臣秀長はどんな人物なのか？

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」では、仲野太賀が戦国武将・豊臣秀長（とよとみ ひでなが）を演じます。ご存じ天下人・豊臣秀吉の弟ですが、今ひとつ影が薄い印象が否めません。果たしてどんな生涯をたどったのか、予習しておきましょう。

大河予習【豊臣兄弟！】秀吉を支えた兄弟の絆…仲野太賀が演じる戦国武将・豊臣秀長の生涯

豊臣秀長は、兄の天下取りを一途に支え続けた『天下一の補佐役』といわれています。なぜ秀長がこのように呼ばれるのかを考察。

大河『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長（仲野太賀）が「天下一の補佐役」と称されていた理由【前編】

秀長は兄の秀吉と同じく、あまり子宝に恵まれませんでした。ただ一人生まれた嫡男・羽柴与一郎に先立たれ、その血統は絶たれてしまったのです。与一郎は果たしてどんな人物だったのでしょうか？

大河『豊臣兄弟！』主人公・豊臣秀長 唯一の嫡男。歴史から消えた幻の息子・羽柴与一郎の謎多き生涯

豊臣秀長の正室・慈雲院をはじめ、側室、妾たちを紹介。

2026年大河【豊臣兄弟！】主人公・豊臣秀長（仲野太賀）をとりまく正室や側室、妾たちの顔ぶれ紹介

豊臣秀吉・秀長、この奇跡の兄弟を生んだ母親は、果たしてどんな女性だったのでしょうか？豊臣秀長の母・なか（仲。大政所）について紹介します。

【豊臣兄弟！】天下人を支えた“最強の母”！秀吉・秀長を女手一つで育てた母・仲（坂井真紀）の生涯

大河ドラマ「豊臣兄弟！」で描かれる注目の舞台

豊臣兄弟の主君・織田信長が天下布武の象徴として築いた伝説の城・安土城の概要を紹介します。

2026年大河『豊臣兄弟！』で注目の舞台──豊臣秀吉・秀長の主君・織田信長が築いた安土城とは？【前編】

豊臣兄弟が天下に羽ばたくきっかけとなった本能寺の変の基本概要、真相に迫ります。

2026年大河『豊臣兄弟！』で注目の舞台──「本能寺の変」豊臣秀吉・秀長が天下に羽ばたくきっかけに【前編】

豊臣秀長を支えた家臣たち

秀長を支えた三家老（横浜一庵・羽田正親・小川下野守）の一人である横浜一庵（よこはま いちあん）を紹介。果たしてどんな人物で、どんな生涯をたどったのでしょうか。

大河『豊臣兄弟！』でどう描く？主人公・豊臣秀長を支えた家臣・横浜一庵の功績と非業の末路

おなじく三家老の一人である羽田正親（はねだ まさちか）の生涯をたどります。

【豊臣兄弟！】に登場か？キャストは？豊臣秀長を支えるも非業の最期を遂げた武将・羽田正親の生涯

おなじく三家老の一人である小川下野守（おがわ しもつけのかみ）の生涯をたどります。

『豊臣兄弟！』でどう描く？三家老・小川下野守はなぜ歴史から姿を消した？豊臣秀長を支えた生涯

豊臣家の影に生き忠義に殉じた武将・河尻秀長（かわじりひでなが）。豊臣秀吉に仕え、戦でも政治でも着実に力を発揮しました。

大河『豊臣兄弟！』に登場か？豊臣家の影に生き忠義に命を捧げた武将・河尻秀長の生涯 【前編】

序盤の相関図

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」公式サイトより ©NHK

NHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」放送開始序盤は豊臣兄弟の青年期が描かれるので、家臣らの配役は今後明らかになっていくでしょう。今後どのような展開が待っているのか、史実を知ったうえで放送を楽しむのも面白いものです。

大河ドラマ「豊臣兄弟！」は、1月4日（日）に放送開始。

2026年 大河ドラマ「豊臣兄弟！」