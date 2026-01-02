メスに所属するDFタヒリス・ドス・サントス

フランス1部FCメスに所属する19歳の有望株、DFタヒリス・ドス・サントスが悲劇に見舞われた。

現地時間12月31日にスイス・クラン＝モンタナで発生した火災に巻き込まれ、「重度の火傷」を負ったとクラブが発表。FCメスは「この知らせに深く悲しみ、クラブの経営陣、選手、コーチ、そしてスタッフはショックを受けている」と声明を出した。フランスのスポーツ専門チャンネル「RMC Sport」が伝えている。

火災が発生したのは、スイス・クラン＝モンタナにあるバー。現地当局によれば、この火災により、約40人が死亡、約115人が負傷したという。ドス・サントスは、深刻な火傷を負い、ヘリコプターでドイツの治療センターへ搬送された。休暇中で同地にある友人宅に滞在していたようで、この火災に巻き込まれたと見られる。

メスは「タヒリス選手が苦難と闘うこの困難な時期に、心よりお見舞い申し上げます。医療当局と協力し、タヒリス選手の自宅近くのマーシー病院への移送を支援している」と状況を明かした。

その後、同選手の代理人が取材に対応。「人工呼吸器を装着する必要がなかったのは大きな朗報です。肺活量が回復し、生命維持装置を必要としない状態になりました。ですが、まだ診断を下すには時期尚早です」と状態を明かしている。

モン＝サン＝マルタン出身のドス・サントスは、クラブの下部組織に所属する将来を嘱望された若手選手。12月20日に行われたフランス杯5回戦のビースハイム戦でベンチ入りを果たしていた。（FOOTBALL ZONE編集部）