イラストレーターのカミエさんの2つの漫画がインスタグラムで合計500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

圧倒的にママ派だった息子が、最近パパ派に。そんな仲良し親子が最近ハマっている、「夜、寝る前にやるくだり」とは…という内容で、読者からは「旦那さんのイラストに狂気を感じた」「ママが食べられる前に退治してあげて！」などの声が上がっています。

もはやホラー？親子3人で繰り広げる“夜のルーティン”

カミエさんは、インスタグラムで作品を発表しています。カミエさんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

カミエさん「息子の『夫が好きすぎる行動』があまりにもかわいかったので、漫画にして残したいと思いました」

Q.息子さんの「パパ愛」を、どのように感じていますか。

カミエさん「前までは、何をするにも『ママ、ママ』だったのが分散されたので、楽にはなりましたが、やはり少しさびしさとヤキモチを焼く気持ちがあります」

Q.それについて、旦那さまはどのように感じているのですか。

カミエさん「夫はとにかく息子が大好きなので、『やっと愛が伝わった』と大喜びです」

Q.今後、息子さんにはどのような子に成長していってほしいですか。

カミエさん「優しい子になってほしいです。『いろいろなことを経験して、たくさん失敗して、強くなれ』と思っています」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

カミエさん「元々は似顔絵師として似顔絵だけを投稿していたのですが、産休に入ったタイミングで少し時間に余裕ができたので、夫との面白いエピソードを描こうと思いました。ただ、子どもが生まれたら漫画を描く時間がなさすぎて。前回の投稿から大分期間があいてしまいましたが、最近また育児日記を描き始めました」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

カミエさん「これからもありのままの日常を描いて、いつか息子にも読ませたいです。また、『自分の出産エピソードなどを、漫画で読者に伝えたい』と考えている人に向けて、私が代理でそれを描く活動もありだと思っています。似顔絵師なので、顔も似せられます！」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

カミエさん「共感の意見が多かったです。また、夫に対して『ウケる』といったコメントもありました」