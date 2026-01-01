大人が「冬のディズニー」に行くときのおすすめの服装！1〜3月の月別＆バウンドコーデ【2026年】
1月・2月・3月にディズニーに行くなら！ おすすめの服装＆バウンドコーデ
1月や2月のディズニーリゾートは寒さが気になりますが、閑散期といわれる週があり、混雑を避けてあえてこの期間を狙って行く人も多いようです。3月には春休みがあり、観光や卒業旅行などで訪れる人が多く、1年を通して最も混む繁忙期ともいわれています。
1月・2月・3月の月別いちおしコーデと、SNSでも人気のバウンドコーデをご紹介します。
東京ディズニーリゾートのある千葉県の気温千葉県の2025年1〜3月の最高気温と最低気温（平均）、降水日は、気象庁のデータによると以下の通りです。
ディズニーリゾートは海沿いにあり、風が強いエリアのため、1月と2月は寒さ対策がマストに。屋外で長時間並んだり、アトラクションの情報を見るためにスマホを操作することが増えるため、手袋や輪になっているネックウォーマーなどの小物を用意しておくなど、足先や手、首もとを冷やさないような工夫が必要です。
3月には気温は少し上がるものの、朝晩は冷えたり風が強い日もあるので、体温調整できるよう薄手の羽織ものを持ち歩くと安心です。
【1月】ディズニーコーデのポイント
写真は立体的に編まれた模様が目をひく白のタートルニットに、黒のパンツにミニスカートをレイヤードしたコーディネートです。
このようなモノトーン配色の着こなしは、すっきりと大人っぽく見せてくれるのがメリットです。パーク内に入ってからカチューシャやハットを選びたいときにも、洋服との色合わせに迷わずに済むのでおすすめです。
また、かわいいハットを合わせながら、足もとはモードなデザインのフラットシューズでまとめたところも、おしゃれな印象につながっています。
【2月】ディズニーコーデのポイント
写真のような「ブラック＆レッド」の配色は、ミッキーやミニーと同じ色使いで、ディズニーリゾートに似合う定番のカラーコーデです。写真ではいているコーデュロイワイドパンツは、細かなドット柄でディズニーの雰囲気にぴったり。
寒い時期は暗めの色使いのコーデになりやすいため、こうしてニットで差し色を取り入れるのは◎。コートの襟元から色がちらっと見えるタートルネックなら取り入れやすく、おすすめです。
【3月】ディズニーコーデのポイント
写真はミッキー達のプリントスウェットをメインに、モノトーンでまとめた動きやすいカジュアルコーデです。足もとは黒のスニーカーで着こなしを引き締め、ニット帽やサングラス、斜めがけのショルダーバッグなど、小物もメンズライクなデザインをチョイス。
3月はまだ寒い日もあるので、折り畳んでバッグに入れておけるタイプのマウンテンパーカーなどを持参するのがおすすめです。水がかかるアトラクションや、夕方に寒くなったときにもさっと羽織れて、頼りになりますよ。
シックなロングコートで大人の「ディズニーバウンドコーデ」
写真で着用しているのは、シルクのような光沢とハリ感で上品な印象になるメンズのロングコート。ゆったりとしているので、寒いときにも中に服を着込めてあたたかく過ごせます。
全体をすっぽりと覆ってシックな雰囲気になるので、どんなキャラクターにも合わせやすく、大人のバウンドコーデにも最適。全身を縦長にすっきりと見せてくれるため、着やせ効果も期待できておしゃれにまとまります。
いかがでしたか？ ぜひ参考にしてみてくださいね。
(文:横瀬 真知子（レディースファッションガイド）)