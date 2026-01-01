「四球を出さない意識はない」大竹耕太郎が明かす“鈍感力”とマインドの正体【vol.2】

大竹は「いい意味で鈍感になる」ことが大事と述べた(C)産経新聞社

移籍3年目のシーズンを終えた阪神・大竹耕太郎が1年間を振り返ってくれた。全3回にわたり、その模様を伝えていく。第2回は四球を出さない秘密についてだ。

98イニングを投げて、与えた四球はわずか7個――。2025年の大竹は本当に四球を出さなかった。これについて本人に話を振ると、意外な答えが返ってきた。

「今こうやって言われて、そうなんだって感じ。意識はなかったですね」

四球を出していない自覚はなかったのか？

「多分、四球を出す人って、四球に関する意識をかなり持っていると思うんですよ。カウントが悪くなったところで、『また歩かせたらやばい』みたいな頭になる。僕の場合は『言われてみれば確かにそこまで出してないかな』ぐらいの意識しかない。そこまで着眼していないというか」

どうやら、意識の問題のようだ。大竹が続ける。

「メンタル面の話になりますが、動画や本を見る中で『人間の脳みそは否定形を理解できない』というワードが刺さりました。今年の一つ大きなテーマになりましたね」

例えば、「紫色のバナナを思い浮かべないでください」と言われたら、逆に頭の中に思い浮かぶといったことだ。「紫色のバナナ」を「四球」に置き換えても同じである。

「身体は頭の中に合わせて動くもの。頭の仕組みを理解したら、考え方も変わってきます。僕は四球がどうとかではなく、どうやって抑えようかなと考えることに重きを置いています。最悪四球を出してもいいぐらいの感覚ですね」

状況によっては、3ボール0ストライクになることもあるはず。そんな時はどう対処する？

「それでも四球という頭にはなりません。3ボールからどう投げたら打者は前に打ってくれるかな、ちょっと前に飛ばさせてみようかなと考えます。しっかりとした技術ありきではありますが、マインドの部分も大きいと思います」

よく、投球のコントロールは精神のコントロールとイコールだと言われる。大竹もそれには賛同する。

「感情のコントロールが苦手な人は、投げる方のコントロールも苦手なのかなと。メンタルが安定している人はコントロールも安定しているイメージがありますね」