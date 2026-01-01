急なキャスター破損などのトラブル対応も！カルチャーズジャパン「MY SUITCASE 新大阪店」

カルチャーズジャパンから、スーツケース修理専門店「MY SUITCASE 新大阪店」が登場！

2025年12月25日より、大阪・新大阪駅エリアにて順次展開がスタートしました。

新幹線・在来線の結節点である「新大阪駅」から徒歩1分という圧倒的な好立地に、旅行者の強い味方が誕生。

急なキャスター破損などのトラブル対応はもちろん、プロが再生した高品質な「リメイク・スーツケース」の販売も行う、注目の新スポットです。

カルチャーズジャパン・MY SUITCASE 新大阪店

オープン日：2025年12月25日(木)

営業時間：10:00〜19:00 (定休日：水曜日)

販売場所：大阪市東淀川区東中島1-19-11 大城ビル2F（新大阪駅 徒歩1分）

（当日修理対応、リメイク品販売、カスタマイズ提案）

「MY SUITCASE」は、年間10万件以上の実績を持つスーツケース修理・販売の専門店です。

今回オープンする新大阪店は、関西エリアの新たな拠点として、旅行や出張の「もしも」を強力にサポートします。

最大の特徴は、新大阪駅から「徒歩1分」というアクセスの良さ。出発直前や帰着直後の急なトラブルにも、スムーズに駆け込める安心感が魅力です。

さらに、「捨てる」から「直して使う」へのシフトを提案し、熟練の技術者がメンテナンスを施した「リメイク・スーツケース」の販売も実施☆

単なる修理だけでなく、「もっと静かなキャスターにしたい」「便利なフックを追加したい」といった、ユーザーごとのこだわりを叶えるカスタマイズも提案してくれる、頼れる存在です。

修理・カスタマイズサービス

価格：2,200円〜（修理内容による）

（キャスター交換、ハンドル修理、ボディ補強、静音化カスタマイズなど）

ビジネスや旅行の道中で発生した破損トラブルに、プロの技術でスピーディーに対応してくれます。

自社施工のため、メーカー修理に比べてリーズナブルかつ短納期で対応できるのが嬉しいポイント。

また、既製品の使い勝手を向上させる「カスタマイズ」も人気で、静音キャスターへの交換など、自分の旅のスタイルに合わせたアップグレードが可能です。

リメイク・スーツケース販売

価格：店舗にて確認（リーズナブルな設定）

熟練の技術者が部品交換や徹底したメンテナンスを施した、高品質な中古スーツケースです。

定価では手の届きにくい有名ブランドや人気メーカーのアイテムも、リメイク品ならお得に手に入ります。

プロの目でしっかりと整備されているため、中古といっても機能性は十分。環境に配慮したサステナブルな視点からも注目したい、賢い選択肢です。

新大阪駅すぐという抜群の立地で、修理から購入、カスタマイズまで幅広く対応してくれる「MY SUITCASE 新大阪店」。

年末年始の帰省や旅行シーズンに向けて、お手持ちのスーツケースのメンテナンスや、新しい旅の相棒探しにぜひチェックしてください！

カルチャーズジャパン「MY SUITCASE 新大阪店」の紹介でした。

