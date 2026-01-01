ダイアン津田、林田理沙アナが紅白で「アナウンサー史上、1番歌ってた」

お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏（49歳）が、1月1日に公開された、NHK公式YouTubeチャンネルの動画で、「紅白ウラトークチャンネル」で共演した林田理沙アナが「アナウンサー史上、1番歌ってた」と明かした。



ダイアンと林田理沙アナによる「紅白ウラトークチャンネル」が放送終了した後、ダイアン・津田篤宏は、相方のユースケが「1番楽しんでいた」と明かす。



さらに津田は林田アナが「えげつないかみ方をした。白組を白ぐまって言ってた」「MISIAさんの時めちゃめちゃ歌ってた。アナウンサー史上1番歌ってたんとちゃいます？」とイジりつつ、「紅白歌合戦」の司会をする時は林田アナと一緒にやりたいと語った。



なお、林田理沙アナは、東京芸術大学音楽学部を卒業、東京芸術大学大学院音楽研究科修士を修めるなど、音楽の素養があることで知られている。