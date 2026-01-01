東京ディズニーランドと東京ディズニーシーで、2026年に予定されている様々なイベントをまとめました。なかでも注目は、開園25周年を迎えるシーで約1年にわたって開催されるアニバーサリーイベントです。

■1月から3月 ランドの主役は“ミニーマウス”

ディズニーランドでは1月14日から3月2日まで、スペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第5弾『ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”』が開催。“ミニーマウスが夢に描いた世界を舞台に、パーク内には、大きなリボンのモニュメントやドット柄の装飾が施されるということです。

2024年1月以来2度目となるミニーマウスのパルパルーザですが、今回は新たに、夜のシンデレラ城に音楽にのせてリボンやハートなどが映し出されるプロジェクションマッピングや、ランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になるデコレーションが楽しめる演出『ファンダーナイト』が行われるということです。

ディズニーシーでは25周年のアニバーサリーイベントに先駆けて1月14日から、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで、世界のダンスと音楽の祭典をテーマにした新規ステージショー『ダンス・ザ・グローブ！』の公演がスタートします。

さらに、1月14日から3月19日まで、パーク内のエリアやアトラクションにある物語を超えたストーリーの世界に来園者を誘い、パークの世界観をより一層楽しめるスペシャルイベント『ディズニーストーリービヨンド』の第3弾をメディテレーニアンハーバーにあるエリア『パラッツォ・カナル』を舞台に開催。また、1月13日から3月31日まで『タワー・オブ・テラー』は通常よりもスリルを味わえるスペシャルバージョン『タワー・オブ・テラー“アンリミテッド”』となります。

■4月からはシーで25周年イベント開催 ランドには“ヴァネロペ”

ディズニーランドでは4月9日から6月30日まで、スペシャルイベントシリーズ『ディズニー・パルパルーザ』の第6弾『ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド』が開催されます。パークが、映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界へ様変わりします。

ディズニーシーでは、開園25周年を記念して4月15日から2027年3月31日までアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』が始まります。メディテレーニアンハーバーで行われるショー『スパークリング・ジュビリー・セレブレーション』では、特別な衣装に身を包んだミッキーマウスたちが船に乗って登場し、25周年をお祝いします。

また、4月15日から6月30日まで、“食で世界を巡る”をテーマにしたスペシャルイベント『東京ディズニーシー・フード&ワイン・フェスティバル』も開催されます。

■夏は恒例の“びしょ濡れ”プログラム

ディズニーランドとシーでは7月2日から9月14日まで、夏を爽快に楽しめるスペシャルイベント『サマー・クールオフ at Tokyo Disney Resort』がスタート。それぞれのパークでびしょ濡れになるプログラムが実施されます。

■ハロウィーン シーでは“死者の日”モチーフのスペシャルイベント

また、2026年夏に日本で公開される映画『トイ・ストーリー5』を記念してスペシャルイベント『ファンタイム・ウィズ・トイ・ストーリー5』も開催されます。デコレーションやスペシャルグッズだけでなく、ランドではキャラクターを見つけるスランプラリーが楽しめるということです。

9月16日から10月31日まで、ランドとシーではスペシャルイベント『ディズニー・ハロウィーン』が開催されます。

さらに、シーでは9月16日から11月2日まで、映画『リメンバー・ミー』でも描かれているメキシコの伝統文化“死者の日”をモチーフにしたスペシャルイベント『ラソス・デ・ラ・ファミリア』が今年も行われます。

■毎年恒例のクリスマスイベントが開催

ランドとシーでは、11月11日から12月25日まで恒例のスペシャルイベント『ディズニー・クリスマス』が今年も開催されます。2つのパークそれぞれで異なるクリスマスの世界観を楽しむことができるということです。