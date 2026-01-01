3匹の大型犬と一緒に育った赤ちゃん→涙が出るほど愛おしい『6年間の成長記録』が30万再生「愛が渋滞してる…」「素敵な思い出いっぱい」
3匹の大型犬と一緒に育った赤ちゃんの、涙が出るほど愛おしい「6年間の成長記録」が反響を呼んでいます。
話題となっている動画は記事執筆時点で30万回再生を突破し、「本当の兄弟にしか見えない」「愛が渋滞してる…」といったコメントが寄せられています。
【動画：3匹の大型犬と一緒に育った赤ちゃん→涙が出るほど愛おしい『6年間の成長記録』】
生まれたときからずっと一緒
Instagramアカウント「tamanegi.qoo.riku」に投稿されたのは、3匹のスタンダードプードルと一緒に育ってきた赤ちゃんの成長記録。ベビーベッドに寝ている生まれたばかりの女の子を、犬たちが見守る場面から成長記録は始まります。
犬たちの大きな体にピッタリと寄り添って寝ていたり、時には一緒に完成度が高めのコスプレを楽しんでみたり、隣で遊んだり。いつもそばにいる女の子と3匹は、まるで本当の兄弟のようです。
優しすぎる関係
たっちができるようになっても、まだまだ犬たちより体が小さな女の子。外でも一緒に遊べるようになり、いろんな場所にも一緒に行っていたんだとか。女の子の楽しそうな笑顔や、優しいハグがとっても印象的。
お昼寝する時も、家で遊ぶ時も外で遊ぶ時も、いつも一緒の4人。中心にはいつも女の子がいて、愛されながら、優しく見守られていることがひしひしと伝わってきて、涙腺が緩んでしまいます…。
いつだってそばに
オスワリした犬たちと背丈が同じくらいになる頃には、散歩もできるようになり、友達のようになった様子の4人。ふとした日常も、ハレの日も、いつだって隣にいてくれるかけがえのない存在です。
6歳になった女の子の隣で、変わらずに見守ってくれている3匹に思わず胸がジンとしてしまいます。これからも、温かい4人の毎日がずっと続くよう祈るばかりです。
投稿には「本当の兄弟にしか見えない」「愛が渋滞してる…」「泣いちゃいました。素敵過ぎて」「何回も見てしまいます」「最高…」「愛と優しさにあふれてる」といったコメントが寄せられています。
家族の賑やかな日常は、Instagramアカウント「tamanegi.qoo.riku」でチェックすることができます。
