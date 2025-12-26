本田真凜、恋人・宇野昌磨との氷上2ショット公開「お似合いすぎる」「幸せそうで癒やされる」と注目集まる
【モデルプレス＝2026/01/01】プロフィギュアスケーターで俳優デビューした本田真凜が1月1日までに、自身のInstagramを更新。交際中のプロフィギュアスケーターの宇野昌磨との2ショットを公開し、注目を集めている。
本田は、12月30日に「2025のキラキラ部分振り返り」とつづり、2025年の振り返りショットを複数枚投稿。宇野とはリンク上で背中合わせに立っている神秘的な2ショットと、宇野が本田を担いでいる躍動的で仲の良さが伝わる楽しそうな2ショットを披露している。ストーリーズでも同じ写真を公開しており「おら達ならできるなんだってできる」と添えられている。
この投稿には「お似合いすぎる」「幸せそうで癒やされる」「雰囲気が素敵」「自然体なのがいい」「2人の関係性が伝わる」「見ていてほっこりする」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田真凜、恋人・宇野昌磨との2ショット公開
◆本田真凜の投稿に反響
